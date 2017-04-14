США
14.0414 апреля10:35МСК
USD56.60-0.15
EUR60.29+0.02
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Культура

Киев готовится к "Евровидению-2017": до шоу осталось меньше месяца

10:2214.04.2017
(обновлено: 10:27 14.04.2017)
01723
Вид на улицу Крещатик в Киеве, Украина. Архивное фото
© AFP 2017/ Vasily Maximov

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости. Подготовка к песенному конкурсу "Евровидение-2017" в Киеве за три с лишним недели до старта идет по графику — в Международном выставочном центре (МВЦ) монтируют сцену и места для зрителей, сообщают организаторы.

Как Россия должна отреагировать на запрет Самойловой приехать на "Евровидение"?
Результаты
Как Россия должна отреагировать на запрет Самойловой приехать на "Евровидение"?

  • 4.7%

    Отправить нового участника

  • 38%

    Бойкотировать конкурс

  • 13.6%

    Обратиться в Европейский вещательный союз

  • 43.7%

    Оставить без реакции, такое "Евровидение" России не нужно
Все опросы
Голосовать
Мероприятие обещает стать рекордным по количеству сценического оборудования, и при этом — одним из самых скандальных за всю историю конкурса.

Изначально организаторы отставали на два месяца от утвержденного плана подготовки, в СМИ даже высказывались предположения о возможности переноса конкурса в другой город, однако упущенное время удалось наверстать.

Позже разгорелся скандал из-за участия российской конкурсантки Юлии Самойловой, которой Служба безопасности Украины (СБУ) запретила въезд в страну на три года из-за выступления в Крыму, который Киев до сих пор считает своей территорией. Несмотря на протесты российской стороны и призывы Европейского вещательного союза (EBU) пересмотреть решение по Самойловой, украинские власти стоят на своем. СМИ писали о возможных санкциях EBU по отношению к Украине вплоть до отстранения страны от участия в конкурсе в ближайшие годы за отказ пускать Самойлову.

Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести "Евровидение" в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

Юлия Самойлова: певица, ставшая героем политической хроники
Певица Юлия Самойлова
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Певица Юлия Самойлова должна была представлять Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", который в этом году пройдет в Киеве.
Певица Юлия Самойлова
© Фото: предоставлено PR-службой Юлии Самойловой / Максим Ли/ Первый канал
На конкурсе Самойлова должна была исполнить песню "Flame Is Burning", слова и музыку к которой написал Леонид Гуткин.
Певица Юлия Самойлова, представитель России на международном песенном конкурсе Евровидение-2017, в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
В разговоре с журналистами Юлия признавалась, что была счастлива, узнав, что прошла конкурсный отбор, так как с детства мечтала выступать на большой сцене.
Певица Юлия Самойлова
© Фото: предоставлено PR-службой Юлии Самойловой / Максим Ли/ Первый канал
Согласно результатам жеребьевки, певица должна была выступать во втором полуфинале "Евровидения", проведение которого намечено на 11 мая.
Певица Юлия Самойлова, представитель России на международном песенном конкурсе Евровидение-2017, в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Однако 22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года.
Певица Юлия Самойлова, представитель России на международном песенном конкурсе Евровидение-2017, в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
В украинском ведомстве пояснили, что решение было принято на основании данных о нарушении певицей законодательства Украины - в 2015 году она давала концерты в Крыму.
Певица Юлия Самойлова во время выступления на церемонии открытия XI зимних Паралимпийских игр в Сочи
© РИА Новости. Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Представители Общественной палаты России решили обратиться к комиссару Совета Европы по правам человека и в ООН с тем, чтобы международные институты оценили запрет, введенный украинской стороной.
Певица Юлия Самойлова, представитель России на международном песенном конкурсе Евровидение-2017, в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости. Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Некоторые представителей российского шоу-бизнеса уже высказались в пользу того, чтобы Россия в дальнейшем отказалась от участия в европейском песенном конкурсе.
/

Подготовка идет по плану

Церемония жеребьевки конкурса Евровидение 2017 в Киеве. Архивное фото
© AFP 2017/ Sergei Supinsky
В Киеве рассказали, как обеспечат безопасность на "Евровидении-2017"
На сегодняшний день в помещении МВЦ, где пройдет конкурс, полным ходом монтируется сцена, ежедневно привозят технику и оборудование из разных стран. Над подготовкой шоу работают более 200 специалистов из Швеции, Нидерландов, США, Новой Зеландии, Англии, Финляндии, Украины.

МВЦ считается самым крупным выставочным сооружением Украины, он был построен в 2002 году на левом берегу Днепра — в одном из спальных районов Киева вдали от центра. Организаторы конкурса арендовали там три павильона и 13 конференц-залов на период с 28 декабря 2016 года до 21 мая 2017 года. Согласно условиям договора, максимальное одновременное количество посетителей в помещении будет составлять 15 тысяч человек. При этом количество зрителей шоу в зале будет самым маленьким за последние пять лет.

Директор по производству "Евровидения-2017" Ола Мельциг, для которого нынешний песенный конкурс стал тринадцатым, доволен прогрессом в подготовке зала к конкурсу. "Мы движемся по плану и в хорошем темпе. Хотя всем нам надо понимать, что в больших продакшн всегда нужно быть гибкими", — цитирует Мельцига сайт организатора конкурса — Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

© РИА Новости. Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент городского совета Стокгольма Ева Луиза Эрландссон Слорак и мэр Киева Виталий Кличко с символическим ключом "Евровидения" на церемонии жеребьевки международного конкурса "Евровидение-2017" в Киеве

"Здесь (в МВЦ – ред.) много места как внутри, так и снаружи, есть возможность заехать большому транспорту. А прочная структура крыши способна выдержать значительную нагрузку. "Евровидение" — это международное шоу, которое требует высокого качества во всем, в том числе и в технологическом оснащении. Но ни в одной из стран нет абсолютно всего необходимого. Поэтому оборудование для конкурса — это некий "микс" техники из разных уголков Европы и Украины", — отметил Мельциг.

Власти города стараются облагородить не только прилегающие к месту проведения конкурса территории, но и туристические объекты столицы. Зрители смогут попасть на шоу не только на традиционном общественном транспорте, но и на речном трамвае от Почтовой площади в историческом центре Киева — специально для этого недалеко от МВЦ строится причал на берегу Днепра. Для туристов и делегаций стран-участниц будут организованы пешие и автобусные экскурсии по городу.

В этом году над сценой "Евровидения" собираются подвесить под потолок около 200 тонн различного оборудования, что, по словам организаторов, является рекордом для песенного конкурса. Кроме того, на официальной церемонии открытия 7 мая будет расстелена самая длинная в истории конкурса "красная дорожка", ее длина составит 265 метров.

Подготовка к церемонии жеребьевки конкурса Евровидение 2017 в Киеве. Архивное фото
© Фото: Stijn Smulders
В Киеве продали все билеты на финал "Евровидения"
Согласно утвержденному плану, 20 апреля на главной сцене должны начаться технические репетиции со статистами, которые продлятся четыре дня. Это позволит настроить технику и освещение к приезду участников. Следующие шесть дней будут проходить репетиции открытия и закрытия шоу, а также так называемые интервал-акты (паузы, во время которых в эфире телеканала транслируются рекламные заставки).

Уже 30 апреля в Киев начнут прибывать первые делегации, и представители стран-участниц "Евровидения-2017" начнут репетиции.

Все билеты на финал 13 мая были проданы еще за месяц до конкурса, но билеты в фан-зоне на полуфиналы и другие события еще можно купить.

Сцена и зрительские трибуны

Флаг Украины, Киев. Архивное фото
© Flickr/ Serenity Ibsen
Никто не может требовать пустить Самойлову на Евровидение, заявили в Киеве
Мельциг сообщил, что сцена "Евровидения-2017" весит 30 тонн, а площадка для выступления конкурсантов составляет 350 квадратных метров. Особенностью центральной части сцены является то, что каждая из ее конструкций может независимо двигаться, опускаться или подниматься во время шоу.

"В этом году мы строим немалую сцену. Ее высота 14 метров, ширина 70 метров и глубина 28 метров. Все световые приборы, а их около 1,8 тысячи, уже установлены, большинство — введены в эксплуатацию. Установлены также все видеоэлементы", — рассказал Мельциг.

Вокруг сцены уже устанавливается пиротехника, ведется настройка света. Параллельно завершается установка конструкций зрительских трибун и готовится помещение пресс-центра, который начнет свою работу в конце апреля. Пресс-центр примет около 1,5 тысячи аккредитованных журналистов и 500 аккредитованных фанатов.

Вы поддерживаете идею бойкота Евровидения-2017?
Результаты
Вы поддерживаете идею бойкота Евровидения-2017?

  • 61.3%

    Да, это правильная мысль

  • 23.4%

    Мне без разницы, я не интересуюсь этим конкурсом

  • 15.3%

    Нельзя устраивать бойкот, нужно отделять творчество от политики
Все опросы
Голосовать
Напротив сцены на трибунах монтируется оборудование для грин-рума, куда участники будут приходить после своих выступлений. Общий вес конструкций трибун составляет 450 тонн, а площадь, которую они занимают превышает 6 тысяч квадратных метров. В целом же, на зрительских трибунах разместится около 7 тысяч зрителей. В двух секторах отведено по 25 специальных мест для людей с ограниченными возможностями и места для сопровождающих. Подъезд к этим секторам будет оснащен пандусами.

Украинские власти рассчитывают, что проведение конкурса привлечет в столицу Украины, которая переживает экономический кризис, множество туристов — по оптимистическим прогнозам, в эти дни Киев посетят до 20 тысяч иностранных гостей и около 60 тысяч жителей других регионов Украины. В Киеве надеются, что смогут даже получить доход от проведения конкурса, однако признают, что "Евровидение" обычно не окупается.

Комментировать
+
Культура
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена