В Москве пройдет творческий вечер Марка Розовского

МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Творческий вечер "Розовский-шоу-80", посвященный юбилею артиста Марка Розовского, состоится 17 апреля. Чествовать мэтра придут его друзья и коллеги, сообщается на сайте mos.ru.

Художественный руководитель театра "У Никитских ворот" народный артист России Марк Розовский — единственный российский драматург и композитор, чей мюзикл "Страйдер" ("История лошади") исполнялся на Бродвее и получил прекрасные оценки в рецензиях "Нью-Йорк таймс" и других американских газет.

Его пьесы с успехом обошли многие сцены мира, они ставились в Национальном театре в Лондоне, Королевском театре в Копенгагене, а также в Австрии, Бельгии, Германии, Голландии, Испании, Италии, Финляндии, Швеции и Японии.

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