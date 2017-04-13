Голодец вручила премии правительства в области культуры за 2016 год

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Вице-премьер Ольга Голодец вручила премии правительства России в области культуры за 2016 год.

Вице-премьер начала вечер с поздравления художественного руководителя коллективов "Хор Турецкого" и "Cопрано" Михаила Турецкого с 55-летием. Он удостоился награды в качестве одного из создателей патриотического проекта "Праздник песни – народное караоке №1 в стране. Поёт вся страна!", аудитория которого превысила 1 миллион человек.

За сборник стихов "Персональные данные" получил награду поэт Игорь Волгин. Он посвятил эту премию своему другу, поэту Евгению Евтушенко, чьи слова напечатаны на обложке его книги.

Еще одна премия досталась создателям фильма "Битва за Севастополь". Выражая признательность за награду, режиссёр Сергей Мокрицкий не забыл о Дне космонавтики, на который выпало награждение. "Когда мне было полтора месяца, в этот день папа прибежал к маме и сказал: "Представляешь, человек в космос полетел". Она говорит: "Не буди ребенка своими шутками дурацкими", — поделился режиссер.

Также наград удостоены "Легенда о граде Ельце" – первая в России опера, исполняемая под открытым небом на фоне естественных декораций на месте реальных исторических событий XIV века, и международный музыкальный фестиваль "Звёзды на Байкале" Дениса Мацуева.

Удостоен премии выставочный проект "Гимн России", в рамках которого впервые в музейной практике представлена более чем трёхвековая история главного музыкального символа страны, и ряд других культурных акций. Лауреатами 2016 года также стали музыкант Юрий Башмет, художественный руководитель Александринского театра Валерий Фокин и другие деятели культуры.