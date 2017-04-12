В Эрмитаже в мае откроется выставка обуви дизайнера Маноло Бланика

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 апр — РИА Новости. Выставка, посвященная творчеству всемирно известного испанского дизайнера обуви Маноло Бланика, откроется в Главном штабе 10 мая, говорится в материалах Эрмитажа.

В рамках выставки "Маноло Бланик. Обувь как искусство" будут представлены туфли, созданные дизайнером на протяжении 45 лет. Всего в шести тематических секциях публике покажут 214 туфель и 30 авторских рисунков.

"В секции "Гала" — туфли, которые дают наиболее яркое представление о безграничной фантазии Бланика и его любви к декоративным украшениям обуви. Здесь же туфли, созданные для фильма "Мария-Антуанетта" Софии Копполы. В секции "Сердце" каждая туфля обладает уникальной историей создания и посвящена людям, занимающим важное место в жизни дизайнера – Анне Пьяджи, Рианне, Сесил Битон, Брижит Бардо, Александру Македонскому", — говорится в сообщении.

Также на выставке будут представлены туфли, созданные под впечатлением путешествий Бланика в Англию, Италию, Японию, Африку, Россию. В рамках секций "Природа" и "Архитектура и искусство" представят обувь, на создание которой дизайнера вдохновили формы цветов, листьев растений, архитектурные памятники, литература, кино или живопись. Также одна из секций будет посвящена тканям, с которыми любит работать дизайнер.

Выставка "Маноло Бланик. Обувь как искусство" пройдет в Главном штабе с 10 мая по 23 июля.