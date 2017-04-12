Сто лет одного писсуара: шедевр Дюшана и искусство XX века

МОСКВА, 12 апреля — РИА Новости, Анна Михайлова. Сто лет назад, в апреле 1917 года, французский дадаист Марсель Дюшан представил в Нью-Йорке свое самое смелое произведение — "Фонтан". Под лирическим названием скрывался обычный перевернутый писсуар, подписанный псевдонимом R. Mutt, что в переводе означает "дурак". Для своего оригинального творения Дюшан придумал особый термин "реди-мейд", то есть "готовое изделие". К столетию "Фонтана" многие западные музеи устроили акцию — бесплатный вход по кодовому слову "Ричард Мутт" и перформансы в мужских туалетах.

Сегодня "Фонтан" — один из известнейших предметов искусства, хотя многие до сих пор спорят, можно ли вообще считать его искусством. Тем не менее в 2004 году по результатам опроса 500 арт-критиков, галеристов и художников писсуар Дюшана занял первое место в списке произведений XX века, которые оказали наибольшее влияние на развитие мирового искусства, опередив Пикассо и Матисса. Понять, почему эксперты так высоко оценили, казалось бы, простой предмет сантехники, можно, посмотрев, как последующие поколения художников переосмыслили произведение эпатажного француза.

Банки с супом "Кэмпбелл" Энди Уорхола

Идея Дюшана о том, что предмет искусства совершенно необязательно должен быть создан руками художника, легла в основу творчества короля поп-арта Энди Уорхола. Его самые знаковые произведения — цикл изображений консервных банок с супом "Кэмпбелл". Тривиальный и абсолютно нехудожественный объект повседневной жизни с легкой руки Уорхола стал вожделенным предметом коллекционирования и визитной карточкой художника.

"Физическая невозможность смерти в сознании кого-нибудь живого" Дэмиана Херста

© AP Photo/ Matt Dunham Британский художник Дэмиен Херст с работой "Физическая невозможность смерти в сознании живущего"

Самый дорогой современный британский художник, Дэмиан Херст, также хорошо усвоил уроки дадаистов. Неважно, что он представляет публике — гигантскую тушу акулы в формальдегиде, заспиртованных бабочек или портрет Микки Мауса — достаточно лишь его имени, чтобы цена на предмет взлетела до сотен тысяч фунтов. Даже если у "произведения" выходит срок годности, как было со знаменитой акулой, его просто заменяют новым, разрушая таким образом миф об исключительной ценности оригинала в искусстве.

Золотой унитаз Маурицио Каттелана

Осенью 2016 года итальянский художник Маурицио Каттелан отдал дань французскому предшественнику, создав собрата дюшановского писсуара. В туалете Музея Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке он установил унитаз из 18-каратного золота. Цена этого произведения, созданного на частные пожертвования, держится в секрете.

Зато известно, что унитаз функционирует, и посетителям предлагается использовать его по прямому назначению. По задумке автора в процессе они непременно задумаются о проблеме экономического неравенства в современном обществе. О таком высоком предназначении сантехники, вероятно, не смел мечтать даже великий визионер Марсель Дюшан.