Кинопремьеры недели: "Форсаж-8" и драма "Жена смотрителя зоопарка"

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Очередная часть франшизы про гонки "Форсаж-8", историческая драма "Жена смотрителя зоопарка" и французская комедия с Жюльет Бинош "Ой, мамочки" выходят на российские экраны на этой неделе.

Форсаж-8

Жена смотрителя зоопарка

В очередной части франшизы про гонки, которую пытались подвинуть в прокате из-за российской картины "Время первых", действие перескакивает из Гаваны в Берлин, а потом в Нью-Йорк. К уже привычной тройке — Вину Дизелю, Джейсону Стэтему и Дуэйну Джонсону — присоединились Хелен Миррен, Курт Рассел и Шарлиз Терон, которая исполнит роль главной злодейки. Снимать картину о погонях доверили Ф. Гэри Грею, который ранее снимал криминальные драмы. Пока критики поставили фильму достаточно средний балл — 6,4 из 10 по версии сайта Rotten Tomatoes. "Мыльная опера, которая стоит миллионы долларов и включает в себя крутые машины, которые выпрыгивают из подводной лодки", — отметил критик Том Хаддлстон из Time Out.

Американка Джессика Честейн и немец Даниель Брюль снялись в роли смотрителей Варшавского зоопарка Яна и Антонины Жабинских, которые во времена Второй мировой войны дали убежище более чем 300 евреям. Ежедневный риск и опасность осложняются для Жабинских взаимоотношениями с бывшим другом семьи, а ныне высокопоставленным нацистским чиновником Лутцем Хеком, влюбленным в Антонину. Фильм создан по мотивам романы Дианы Акерман. На сайте Rotten Tomatoes критики поставили картине 6,2 балла из 10, а зрители — 4 из 5. "У фильма благородные намерения, но он абсолютно не способен вдохнуть жизнь в историю, построенную на факте, и вложить в нее столько чувства, сколько она заслуживает", — подчеркивается на сайте.

Ой, мамочки

Легкомысленная безработная француженка Мадо, роль которой исполнила лауреатка многочисленных наград, в том числе "Оскара", "Сезара" и Каннского кинофестиваля, Жюльетт Бинош беременеет одновременно со своей тридцатилетней дочерью Авриль в исполнении Камиллы Коттен. Мысль о том, что она уже скоро станет бабушкой, не укладывается у Мадо в голове. А Авриль в шоке, так как не понаслышке знает, какая из ее матери будет мама. По словам критика Бойда ван Хойджа из The Hollywood Reporter, в фильме приятно наблюдать за Бинош, которая редко берется за комедийные роли, и здесь полностью отпускает себя и изображает героиню, которая отказывается вести себя соответственно своему возрасту. "Технически "Ой, мамочки" довольно классическая комедия, которая стремиться сохранить легкость даже в самые драматические моменты", — добавил рецензент.