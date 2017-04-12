В Москве в честь Елены Образцовой исполнят оперу "Дочь полка"

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Благотворительный фонд Елены Образцовой представляет концертное исполнение оперы Доницетти "Дочь полка" в честь великой певицы в Большом зале консерватории 12 апреля, сообщили РИА Новости в Фонде Образцовой.

"В консерватории в рамках абонемента "Примадонны оперы" пройдет три вечера- с посвящением — Галине Вишневской, Ирине Архиповой и Елене Образцовой. Мы отвечаем за третий и решили не делать традиционный гала-концерт, а предложить концертное исполнение оперы "Дочь полка", в которой дебютировала Елена Васильевна в 2006 году", — рассказала РИА Новости директор Фонда Образцовой Наталья Игнатенко.

По ее словам, Образцова в опере "Дочь полка" выступила в спектакле Болонского театра "Коммунале" на сцене Токийского Orchard Hall в роли Маркизы, комической роли, о которой всегда мечтала. Эта партия стала последней работой певицы на оперной сцене.

"В нашем спектакле на сцене БЗК в главных партиях выступят такие яркие исполнители, как знаменитый тенор Дмитрий Корчак, которому Елена Васильевна дала путевку в певческую жизнь, Ольга Пудова — обладательница первой премии Образцовой, дебютировавшая в недавней премьере Мариинского театра. Приедет в Москву итальянский бас-баритон Бруно Пратико, который был партнером Елены Васильевны в Болонской постановке. На роль Маркизы приглашена солистка "Мариинки" Анна Кикнадзе. Настоящим сюрпризом станет оперный дебют известной драматической актрисы Ирины Мирошниченко в комической роли Герцогини Кракенторп", — отметила собеседница агентства.

Исполнение оперы пройдет в сопровождении Московского камерного оркестра Мusica Viva и при участии Академического Большого хора "Мастера хорового пения", За дирижерским пультом — маэстро Денис Власенко.

"Мы приглашали знаменитого Алберто Дзедду, но так случилось, что его не стало. А незадолго до своего ухода он нам рекомендовал Дениса Власенко, который стажировался у маэстро. И мы прислушались к совету выдающегося мастера", — сказала Игнатенко.

"Дочь полка"



Опера "Дочь полка" принадлежит к числу лучших произведений Донецетти. Премьера состоялась 11 февраля 1840 года в Парижском театре Комической оперы и прошла с огромным успехом. С тех пор опера не сходит со сцен театров мира.

В России впервые "Дочь полка" была поставлена в Одессе и Санкт-Петербурге 170 лет назад. Однако в ХХ веке в России эта опера исполнялась крайне редко. В Москве могли услышать эту оперу только в 1981 году на гастролях театра "Эстония" и в 2011 в Концертном зале им. Чайковского.