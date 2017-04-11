Власти готовятся в октябре провести Дни Москвы в Пекине

ПЕКИН, 11 апр – РИА Новости, Жанна Манукян. Власти Москвы и Пекина договорилось о проведении в октябре этого года в столице Китая комплексного трехдневного культурного мероприятия под названием Дни Москвы в Пекине, сообщил РИА Новости заместитель начальника департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы Илья Кузьмин.

"В этом году у нас запланировано большое мероприятие, которое пройдет в октябре. Это Дни Москвы в Пекине", — рассказал Кузьмин по итогам визита рабочей группы в Пекин.

Как пояснил Кузьмин, Дни Москвы – это комплексный проект, который будет состоять из нескольких частей. Протокольная часть будет включать встречу с мэром Пекина, а также подписание программы о сотрудничестве между Пекином и Москвой на 2017-2019 годы. Ожидается, что на мероприятие в Пекин приедет большая официальная делегация, в которую войдут и министры правительства Москвы.

По планам организаторов, на главной исторической пешеходной улице в центре Пекина будет выстроена конструкция на 20-30 метров с широкоформатными фотографиями московских фасадов.

"Дальше у нас будет большая культурная часть. Мы хотим создать уголок Москвы, в котором сделаем выставку под названием "Китай в московской архитектуре". Мы планируем фестиваль c уличной едой, хотим угостить пекинцев какими-нибудь русскими продуктами… Мы сегодня обсуждали с мэрией Пекина возможность организации ледового шоу. Мы хотим привезти мастеров фигурного катания и сделать часовое ледовое шоу в один из дней. Мы также хотим привезти сюда музыкальный коллектив или балет, устроить концерт в один из дней. Он будет для жителей Пекина бесплатным, также как и ледовое шоу", — рассказал Кузьмин. В рамках дней Москвы пройдет и форум, основными темами которого станут развитие двух городов, вопросы экологии и транспорта.

Кроме того Москва планирует подарить Пекину беседку в русском стиле, которую установят в одном из городских парков. "Также у нас в планах сделать подарок Пекину. Мы хотим в одном из парков построить беседку и сделать такой постоянный уголок Москвы. Беседка будет в русском стиле. Мы предложили (мэрии Пекина – ред.). Они очень позитивно отнеслись к этому, сказали, что с удовольствием примут такой подарок", — сказал он.

Правительство Москвы также выступило с предложением провести в Москве в 2018 году Дни Пекина. Мэрия Пекина, по словам Кузьмина, выразилась заинтересованность проектом и обещала готовиться к нему.