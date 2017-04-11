Съемки продолжения фильма "Миссия невыполнима" едва не сорвались из-за пчел

ПАРИЖ, 11 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Съемки шестой части шпионской киносаги "Миссия невыполнима" у здания министерства экономики Франции в Париже едва не сорвались из-за поселившихся на крыше пчел, передает во вторник портал France Info.

Для съемок эпизода, в котором герой Тома Круза парит на высоте 40 метров над зданием министерства, понадобилась вертолетная площадка на крыше ведомства. Но пчелы, обустроившиеся там еще в 2015 году, поставили съемочный процесс под угрозу — их привычная жизнь могла сильно пострадать от полетов огромной машины.

"Полеты очень большого вертолета, которые продолжались бы несколько дней, прямо над ульями, не представлялись возможными. Мне пришлось их убрать, чтобы провести съемки", — рассказал журналистам пчеловод Марк Перре, отвечающий за десять "министерских" ульев.

Он рассказал, что на время съемок ульи забрал в свой загородный дом сам министр экономики Франции Мишель Сапен. По словам Перре, пчелы, которым грозит вымирание, должны получать особую защиту и "власти Парижа все в этом направлении делают".