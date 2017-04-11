"Балетный Оскар" отметит 25-летие на сцене Большого театра

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Приз "Бенуа де ла данс", известный в мире как "балетный Оскар", в этом году отметит свой 25-летний юбилей. Торжества по этому поводу пройдут на исторической сцене Большого театра 30 и 31 мая, на двух юбилейных гала-концертах будут представлены звезды "Бенуа де ла данс" за четверть века. Об этом во вторник на пресс-конференции рассказали организаторы фестиваля.

Почетные призы



Арт-директор фестиваля Нина Кудрявцева-Лури сообщила, что почетный приз "За жизнь в искусстве" в этом году будет вручен бразильской балерине и хореографу Марсии Хайде, а специальный приз "Зеркало танца" — французской балерине Орели Дюпон.

Международный балетный приз "Бенуа де ла данс" (Benois de la danse) присуждается ежегодно за наиболее выдающиеся работы в области балета за минувший год. Приз был учрежден в 1991 году в Москве Международной ассоциацией деятелей хореографии и впервые представлен на сцене Большого театра. С момента учреждения "Бенуа" художественный руководитель программы и председатель жюри — российский хореограф Юрий Григорович.

Три месяца балета



Заместитель министра культуры Александр Журавский, присутствовавший на пресс-конференции, назвал фестиваль "замечательным проектом со своей немеркнущей славой и своими лауреатами — первыми именами лучших хореографических школ мира".

"В этом году балетом будут наслаждаться три месяца — пройдет фестиваль в Санкт-Петербурге, а в Москве в июне состоится Международный конкурс балета, который в этом году получит государственную поддержку на уровне Международного конкурса им. Чайковского. Будут вручены два Гран-при по 100 тысяч долларов каждый", — сообщил Журавский.

Юбилейная программа



Председатель правления Центра Бенуа Регина Никифорова рассказала о событиях, которыми будет отмечен 25-летний юбилей "Бенуа".

"Помимо двух гала-концертов 29 мая состоится "круглый стол". Тема обсуждения — "Танец и хай-тек", а 20 мая в Театральном музее имени Бахрушина откроется выставка, посвященная юбилею приза "Бенуа", — сказала она.

Фестиваль "Бенуа де ла данс" начнется с дефиле лауреатов и членов жюри приза, собравшихся на это торжество в Москве. Среди них — худрук Национального балета Уругвая Хулио Бокка, прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, худрук Вашингтонского балета Джули Кент, экс-директор балета Парижской оперы Брижит Лефевр, худрук Корейского национального балета Сю-Джин Кан, худрук Венского государственного балета Манюэль Лёгри и хореограф Йорма Эло. Председатель — Юрий Григорович.

На приз "Бенуа де ла данс" претендуют семь хореографов, шесть танцовщиц и семь танцовщиков. От России в число номинантов вошли солисты Большого театра — Нина Капцова и Денис Родькин.

Гала-концерты



Юбилейный гала-концерт номинантов, который состоится 30 мая, откроют Джозеф Уолш, премьер Балета Сан-Франциско и Виктория Джайяни из чикагского Балета Джоффри. Дуэт "оживит" скульптуру приза "Бенуа де ла данс", исполнив миниатюру, которую хореограф Юрий Посохов и композитор Илья Демуцкий сочинили в дар юбилею "Бенуа". Саму идею вдохнуть жизнь в символ балетного приза предложил его создатель — скульптор Игорь Устинов.

Впервые в истории "Бенуа" в гала-концерте номинантов выступят сразу четыре этуали Парижской оперы: Людмила Пальеро исполнит с Матиасом Эйманом балет Джерома Роббинса "Другие танцы", а Уго Маршан представит дуэт из "Ромео" в постановке Рудольфа Нуреева с Леонор Боляк. Будут представлены фрагменты сочинений лидеров современной хореографии.

В программу гала-концерта на 31 мая включено все лучшее, что составило историю приза за 25 лет. Матс Экк и Ана Лагуна исполнят миниатюру "Память". Два лауреата приза "Бенуа" представят собственные сочинения, созданные специально к юбилею. Иван Васильев исполнит свой дуэт с Марией Виноградовой, а Яна Саленко и Мариан Вальтер станцую новый номер в хореографии Начо Дуато. Солисты Большого театра Ольга Смирнова и Семен Чудин выступят со своим коронным номером — Большим классическим па на музыку Обера.

Сбор от концертов передается в виде персональной материальной помощи нуждающимся ветеранам балета различных танцевальных коллективов Москвы.