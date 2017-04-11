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Культура

Новый фильм Оксаны Карас откроет фестиваль "Движение"

15:3011.04.2017
(обновлено: 15:53 11.04.2017)
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Режиссер Оксана Карас (на первом плане), получившая Гран-при за фильм Хороший мальчик, на церемонии закрытия 27-го Открытого российского кинофестиваля Кинотавр
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Пятый национальный кинофестиваль "Движение" откроется 25 апреля показом "Отличницы" — нового фильма режиссера Оксаны Карас, чья дебютная лента "Хороший мальчик" стала триумфатором прошлогоднего фестиваля "Кинотавр". Главные роли в "Отличнице" исполнили Яна Гладких, Никита Ефремов, Александр Яценко, Юлия Ауг, Владимир Мишуков и Таисия Вилкова. "Отличница" снималась как восьмисерийный телевизионный проект, но специально для фестиваля была сделана сокращенная версия. 

Также в конкурсе полнометражных фильмов будут представлены экранизация пьесы Анны Яблонской "Язычники" — полнометражный дебют театрального режиссера Леры Сурковой, продюсерами которого выступили режиссеры Владимир Котт и Александр Котт, киноверсия театральной постановки по пьесе Василия Сигарева "Гупешка" режиссера Влада Фурмана ("Таинственная страсть"), военный детектив производства студии "Ленфильм" "Три дня до весны" Александра Касаткина ("Слушая тишину", "Дочь"), психологическая драма "Нашла коса на камень" выпускницы Кельнской академии медиа-искусств Ани Крайс, экзистенциальное роуд-муви "Амун"Анара Аббасова, выпускника мастерской Алексея Учителя, и принимавшая участие в конкурсе Пусанского фестиваля якутская драма "Костер на ветру" дебютанта Дмитрия Давыдова. 

© Предоставлено пресс-службой кинофестиваля "Движение"
Кадр из фильма "Отличница" (реж. О.Карас, 2016)

"В основной конкурс "Движение. Вперед" в этом году попали картины, пытающиеся осмыслить не только реальность, но и более или менее отдаленное прошлое нашей страны — от военных дней и хрущевской оттепели до лихих девяностых, — отметил программный директор фестиваля Стас Тыркин. — Не нужно говорить о том, насколько эти времена по-прежнему резонируют в сегодняшнем дне". 

"Сразу в нескольких конкурсных фильмах авторы парадоксально касаются вопросов веры и безверия, — добавил Тыркин. — Тема религиозных противоречий сегодня тоже более чем актуальна. Одна из главных тем нашего документального конкурса — жизнь, а точнее, выживание людей с ограниченными возможностями. Наконец-то об этом заговорили в полную силу, и мы, конечно, не могли пройти мимо этого важного разговора".

Среди участников конкурса неигрового кино "Движение. Жизнь" — кинодебют пианиста, сценариста  Александра  Слободяника "В ожидании чуда", две ленты студенток Московской школы кино ("Достояние республики" Анны Кузнецовой и "Чемодан без ручки" Элен Нелидовой), "Лайв" студента ВГИКа Максима Лукьянца и две работы выпускников Школы документального кино и театра Марины Разбежкиной и Михаила Угарова ("Интимные тайны животных" Валентина Ткача и "Наказание" Юлии Зиновьевой).

Кадр из фильма Хороший мальчик
© 2Д Целлулоид (2016)
"Хороший мальчик": феномен нормального кино
Также в программе — эпопея об уральских музыкантах "Про рок", снятая молодым, но уже известным документалистом Евгением Григорьевым, фильм Валентины Елиной "Курс Достоевского" о труппе молодых театральных артистов-"брусникинцев" и картина о буднях инвалидов в российской провинции "Одно желание" Виталия Дубинина. 

Программа короткого метра "Движение. Начало" состоит из 10 картин: "Sasha" режиссера и художника Роберта Дэфа, "Коляся" Рината Махмудова, выпускника мастерской Алексея Учителя, "Маленький поезд" участницы фестиваля "Кинотавр" Тамары Дондурей, "Ёф" студента режиссерской лаборатории Константина Богомолова в МХТ Николая Сидорова-Французова, "Каникулы" студентки ВГИКа Юлии Калининой, "Море спокойствия" Исмаила Сафарали, выпускника мастерской Дмитрия Мамулии в Московской школе нового кино, "Первая любовь" актера и сценариста Евгения Морозова, "Рай" победителя фестиваля ВГИКа Бориса Акопова, "Тум-балалайка" Вениамина Илясова, участника "Движения-2015" с документальным фильмом "Лев и собачка", и "Чистый взгляд" от победительницы прошлогоднего короткометражного конкурса "Движения" Натальи Назаровой.

Жюри конкурсных программ возглавят Алексей Попогребский (конкурс полнометражных работ), Алексей Федорченко (программа документального кино) и Сабина Еремеева (конкурс короткого метра).  

Пятый национальный кинофестиваль дебютов "Движение" пройдет в Омске с 25 по 29 апреля. 

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