Эксперт: фильм "Время первых" не повторит успех "Викинга" и "Притяжения"

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Кассовые сборы российского фантастического фильма "Время первых" не смогут повторить успех последних российских релизов "Викинг" и "Притяжение" и остановятся на среднем уровне в 400 миллионов рублей из-за неправильной рекламной кампании, сообщил РИА Новости во вторник специалист компании Movie research.

Премьера фильма "Время первых" режиссера Дмитрия Киселева состоялась 6 апреля в Москве. В основу картины положены воспоминания космонавта Алексея Леонова, первого человека, вышедшего в открытый космос. Главные роли в фильме играют Евгений Миронов и Константин Хабенский. За первые выходные проката фильм заработал 156,5 миллиона рублей, в то время как фильм "Притяжение" собрал за то же время 413,4 миллиона рублей, а "Викинг" — 257 миллионов рублей.

"Время первых" сейчас показывает уровень кассовых сборов хороших середнячков, таких как "Ледокол" и "Дуэлянт". Он, конечно, не является лидером, сравнивать его, например, с "Викингом" нельзя и бокс-офис миллиардника он не получит, но рассчитывать на сборы, близкие к 400 миллионам он может. Конечно, первоначальные ожидания от фильма были очень большие, но проблемы с маркетингом не позволяют достигнуть уровня миллиардных сборов", — сказал собеседник агентства.

При этом он подчеркнул, что фильм получился добротный. Картина получила положительные отзывы зрителей и поэтому можно ожидать, что на следующей неделе его сборы не обрушатся. "Но, на наш взгляд, у этого фильма была не очень эффективная рекламная кампания. Он мог бы собрать больше при лучшей организации продвижения. Рекламную кампанию стоило сделать более содержательную, чтобы она раскрывала и трагизм ситуации, и героизм людей, которые в этой ситуации оказались", — пояснил специалист.

По его словам, фильм сам по себе больше ориентирован на старшее поколение, чем на целевое ядро кинотеатральной аудитории. Эту аудиторию тяжелее привлечь в кинотеатры, для этого надо постараться. "А та рекламная кампания, которая была, не сильно цепляла молодежь, плохо знакомую с историей Леонова. Также продолжительность массовой рекламной кампании, по сравнению с тем же "Викингом", была недолгой", — заметил собеседник агентства.

Также кинопрокату помешали первые тёплые весенние выходные, так как обычно люди предпочитают провести время на природе, прогуляться по городу, а не идти в кинотеатр, добавил специалист.