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Культура

Киев допустил, что EBU может ввести против Украины санкции из-за Самойловой

13:1511.04.2017
(обновлено: 13:18 11.04.2017)
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Эмблема конкурса Евровидение-2017
© Фото: EBU/UA:PBC

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Украинские власти признали возможность санкций со стороны Европейского вещательного союза (EBU) из-за ситуации с российской участницей Евровидения-2017 Юлией Самойловой. Как заявил вице-премьер Вячеслав Кириленко, Киев готов дать EBU дополнительные разъяснения по этому поводу.

Певица Юлия Самойлова во время выступления на церемонии открытия XI зимних Паралимпийских игр в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Согласно результатам жеребьевки, Россия должна была выступить во втором полуфинале Евровидения, который пройдет в Киеве 11 мая. Финал конкурса запланирован на 13-е число.

В начале марта Первый канал решил отправить на конкурс Юлию Самойлову, что вызвало протесты Киева. Служба безопасности Украины решила запретить певице въезд в страну за участие в концертах в Крыму, ограничения введены на три года.

После этого EBU пригрозил ввести санкции против Украины. В частности, речь шла о том, что страну могут отстранить от мероприятий Европейского вещательного союза.

Киев готов все объяснить

Церемония жеребьевки конкурса Евровидение 2017 в Киеве. Архивное фото
© AFP 2017/ Sergei Supinsky
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По словам Кириленко, украинские власти готовы объяснить EBU мотивы свое решения по Самойловой. Чиновник выразил уверенность, что позиция Киева "будет воспринята".

"Если же после конкурса возникнет вопрос каких-либо санкций против Украины в связи с неучастием России, будем дополнительно разъяснять ситуацию. Запрет на въезд Самойловой может иметь какие-то последствия, а может не иметь никаких", — заявил Кириленко в интервью интернет-изданию "Обозреватель".

Вице-премьер отметил, что "для любых негативных последствий должно быть консолидированное решение EBU", что в свою очередь предусматривает специальные процедуры и голосования.

Решение по Самойловой останется в силе

Кириленко подчеркнул, что украинские власти не намерены пересматривать решение по Самойловой.

"Никто не может требовать от нас нарушения собственного законодательства в угоду России. А это значит, что мы проведем конкурс при участии 42 стран, а не 43", — отметил чиновник.

При этом он заявил, что Киев готов принять российскую делегацию, если Москва заменит участницу.

"Я думаю, если Россия изменит решение по Самойловой, она перестанет быть Россией… Поэтому у меня лично на это надежд нет", — добавил Кириленко.

Условие Киева

Как Россия должна отреагировать на запрет Самойловой приехать на "Евровидение"?
Результаты
Как Россия должна отреагировать на запрет Самойловой приехать на "Евровидение"?

  • 4.7%

    Отправить нового участника

  • 38.1%

    Бойкотировать конкурс

  • 13.6%

    Обратиться в Европейский вещательный союз

  • 43.6%

    Оставить без реакции, такое "Евровидение" России не нужно
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В конце марта Кириленко уже говорил об условии, при котором Россия сможет принять участие в Евровидении-2017.

"Безусловно, мы готовы принять все 43 страны — участницы Евровидения. В том числе и представителя из России. Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством. И в таком случае эта проблема будет очень быстро решена", — заявил тогда украинский чиновник.

В тот же день российские политики назвали предложение Киева неприемлемым. По словам заместителя председателя Совфеда по обороне и безопасности Франца Клинцевича, Москва даже не будет его рассматривать.

Певица Юлия Самойлова. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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"Принять его — значит, согласиться, что Юлия Самойлова, выступая в Крыму, на территории России, нарушила какие-то украинские законы. Это — абсурд, нонсенс, полнейшая несуразица. Это — в принципе невозможно", — написал Клинцевич на своей странице в Facebook.

Сенатор также отметил, что "чисто человеческая причина" такой позиции Москвы заключается в личности Самойловой, которая всей своей жизнью заслужила и завоевала право выступать на Евровидении.

Позиция EBU

Ранее глава EBU Ингрид Делентре направила украинскому премьер-министру Владимиру Гройсману письмо, в котором предупредила о последствиях запрета на въезд Самойловой.

Подготовка к церемонии жеребьевки конкурса Евровидение 2017 в Киеве. Архивное фото
© AFP 2017/ Sergei Supinsky
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"Если вы подтвердите запрет въезда (для Самойловой — ред.), это определенно очень негативно скажется на международной репутации Украины", — отметила тогда глава EBU.

По ее словам, некоторые страны-члены союза раскритиковали решение СБУ и заявили, что могут отказаться от участия в конкурсе, если оно не будет пересмотрено.

Кроме того, Делентре пригрозила отстранить Украину от будущих мероприятий Европейского вещательного союза.

"Мы просим вас подтвердить, что госпожа Самойлова сможет участвовать в ежегодном конкурсе на тех же условиях, что и остальные 42 делегации", — говорилось в письме.

Письмо на имя Гройсмана было не первой попыткой организаторов Евровидения надавить на Киев. До этого Делентре дала интервью швейцарскому изданию Blick, в котором и вовсе пригрозила лишить Украину права провести конкурс.

Певица Юлия Самойлова, архивное фото
© РИА Новости. Алексей Куденко
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"Такое поведение абсолютно недопустимо. Я глубочайше сожалею, что Евровидение используют в политических играх", — заявила глава EBU, добавив, что конкурс был создан не для "настраивания людей против друг друга".

В ответ украинский президент Петр Порошенко назвал решение Москвы отправить на конкурс именно Самойлову "преднамеренным вызовом". Порошенко убежден, что целью России изначально была "провокация", а не желание участвовать в Евровидении.

"Я счастлив, что благодаря эффективным действиям украинской власти этой провокации удалось избежать", — подчеркнул политик.

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