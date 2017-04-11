Киев допустил, что EBU может ввести против Украины санкции из-за Самойловой

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Украинские власти признали возможность санкций со стороны Европейского вещательного союза (EBU) из-за ситуации с российской участницей Евровидения-2017 Юлией Самойловой. Как заявил вице-премьер Вячеслав Кириленко, Киев готов дать EBU дополнительные разъяснения по этому поводу.

Согласно результатам жеребьевки, Россия должна была выступить во втором полуфинале Евровидения, который пройдет в Киеве 11 мая. Финал конкурса запланирован на 13-е число.

В начале марта Первый канал решил отправить на конкурс Юлию Самойлову, что вызвало протесты Киева. Служба безопасности Украины решила запретить певице въезд в страну за участие в концертах в Крыму, ограничения введены на три года.

После этого EBU пригрозил ввести санкции против Украины. В частности, речь шла о том, что страну могут отстранить от мероприятий Европейского вещательного союза.

Киев готов все объяснить

По словам Кириленко, украинские власти готовы объяснить EBU мотивы свое решения по Самойловой. Чиновник выразил уверенность, что позиция Киева "будет воспринята".

"Если же после конкурса возникнет вопрос каких-либо санкций против Украины в связи с неучастием России, будем дополнительно разъяснять ситуацию. Запрет на въезд Самойловой может иметь какие-то последствия, а может не иметь никаких", — заявил Кириленко в интервью интернет-изданию "Обозреватель".

Вице-премьер отметил, что "для любых негативных последствий должно быть консолидированное решение EBU", что в свою очередь предусматривает специальные процедуры и голосования.

Решение по Самойловой останется в силе

Кириленко подчеркнул, что украинские власти не намерены пересматривать решение по Самойловой.

"Никто не может требовать от нас нарушения собственного законодательства в угоду России. А это значит, что мы проведем конкурс при участии 42 стран, а не 43", — отметил чиновник.

При этом он заявил, что Киев готов принять российскую делегацию, если Москва заменит участницу.

"Я думаю, если Россия изменит решение по Самойловой, она перестанет быть Россией… Поэтому у меня лично на это надежд нет", — добавил Кириленко.

Условие Киева

В конце марта Кириленко уже говорил об условии, при котором Россия сможет принять участие в Евровидении-2017.

"Безусловно, мы готовы принять все 43 страны — участницы Евровидения. В том числе и представителя из России. Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством. И в таком случае эта проблема будет очень быстро решена", — заявил тогда украинский чиновник.

В тот же день российские политики назвали предложение Киева неприемлемым. По словам заместителя председателя Совфеда по обороне и безопасности Франца Клинцевича, Москва даже не будет его рассматривать.

"Принять его — значит, согласиться, что Юлия Самойлова, выступая в Крыму, на территории России, нарушила какие-то украинские законы. Это — абсурд, нонсенс, полнейшая несуразица. Это — в принципе невозможно", — написал Клинцевич на своей странице в Facebook

Сенатор также отметил, что "чисто человеческая причина" такой позиции Москвы заключается в личности Самойловой, которая всей своей жизнью заслужила и завоевала право выступать на Евровидении.

Позиция EBU

Ранее глава EBU Ингрид Делентре направила украинскому премьер-министру Владимиру Гройсману письмо, в котором предупредила о последствиях запрета на въезд Самойловой.

"Если вы подтвердите запрет въезда (для Самойловой — ред.), это определенно очень негативно скажется на международной репутации Украины", — отметила тогда глава EBU.

По ее словам, некоторые страны-члены союза раскритиковали решение СБУ и заявили, что могут отказаться от участия в конкурсе, если оно не будет пересмотрено.

Кроме того, Делентре пригрозила отстранить Украину от будущих мероприятий Европейского вещательного союза.

"Мы просим вас подтвердить, что госпожа Самойлова сможет участвовать в ежегодном конкурсе на тех же условиях, что и остальные 42 делегации", — говорилось в письме.

Письмо на имя Гройсмана было не первой попыткой организаторов Евровидения надавить на Киев. До этого Делентре дала интервью швейцарскому изданию Blick, в котором и вовсе пригрозила лишить Украину права провести конкурс.

"Такое поведение абсолютно недопустимо. Я глубочайше сожалею, что Евровидение используют в политических играх", — заявила глава EBU, добавив, что конкурс был создан не для "настраивания людей против друг друга".

В ответ украинский президент Петр Порошенко назвал решение Москвы отправить на конкурс именно Самойлову "преднамеренным вызовом". Порошенко убежден, что целью России изначально была "провокация", а не желание участвовать в Евровидении.

"Я счастлив, что благодаря эффективным действиям украинской власти этой провокации удалось избежать", — подчеркнул политик.