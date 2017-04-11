Киев допустил, что EBU может ввести против Украины санкции из-за Самойловой

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Украинские власти признали возможность санкций со стороны Европейского вещательного союза (EBU) из-за ситуации с российской участницей Евровидения-2017 Юлией Самойловой. Как заявил вице-премьер Вячеслав Кириленко, Киев готов дать EBU дополнительные разъяснения по этому поводу.
В начале марта Первый канал решил отправить на конкурс Юлию Самойлову, что вызвало протесты Киева. Служба безопасности Украины решила запретить певице въезд в страну за участие в концертах в Крыму, ограничения введены на три года.
После этого EBU пригрозил ввести санкции против Украины. В частности, речь шла о том, что страну могут отстранить от мероприятий Европейского вещательного союза.
Киев готов все объяснить
"Если же после конкурса возникнет вопрос каких-либо санкций против Украины в связи с неучастием России, будем дополнительно разъяснять ситуацию. Запрет на въезд Самойловой может иметь какие-то последствия, а может не иметь никаких", — заявил Кириленко в интервью интернет-изданию "Обозреватель".
Вице-премьер отметил, что "для любых негативных последствий должно быть консолидированное решение EBU", что в свою очередь предусматривает специальные процедуры и голосования.
Решение по Самойловой останется в силе
Кириленко подчеркнул, что украинские власти не намерены пересматривать решение по Самойловой.
"Никто не может требовать от нас нарушения собственного законодательства в угоду России. А это значит, что мы проведем конкурс при участии 42 стран, а не 43", — отметил чиновник.
При этом он заявил, что Киев готов принять российскую делегацию, если Москва заменит участницу.
"Я думаю, если Россия изменит решение по Самойловой, она перестанет быть Россией… Поэтому у меня лично на это надежд нет", — добавил Кириленко.
Условие Киева
4.7%Отправить нового участника
38.1%Бойкотировать конкурс
13.6%Обратиться в Европейский вещательный союз
43.6%Оставить без реакции, такое "Евровидение" России не нужно
"Безусловно, мы готовы принять все 43 страны — участницы Евровидения. В том числе и представителя из России. Россия сама может найти для себя выход из этой ситуации, предложив участника или участницу, который не имеет проблем с украинским законодательством. И в таком случае эта проблема будет очень быстро решена", — заявил тогда украинский чиновник.
В тот же день российские политики назвали предложение Киева неприемлемым. По словам заместителя председателя Совфеда по обороне и безопасности Франца Клинцевича, Москва даже не будет его рассматривать.
Сенатор также отметил, что "чисто человеческая причина" такой позиции Москвы заключается в личности Самойловой, которая всей своей жизнью заслужила и завоевала право выступать на Евровидении.
Позиция EBU
Ранее глава EBU Ингрид Делентре направила украинскому премьер-министру Владимиру Гройсману письмо, в котором предупредила о последствиях запрета на въезд Самойловой.
По ее словам, некоторые страны-члены союза раскритиковали решение СБУ и заявили, что могут отказаться от участия в конкурсе, если оно не будет пересмотрено.
Кроме того, Делентре пригрозила отстранить Украину от будущих мероприятий Европейского вещательного союза.
"Мы просим вас подтвердить, что госпожа Самойлова сможет участвовать в ежегодном конкурсе на тех же условиях, что и остальные 42 делегации", — говорилось в письме.
Письмо на имя Гройсмана было не первой попыткой организаторов Евровидения надавить на Киев. До этого Делентре дала интервью швейцарскому изданию Blick, в котором и вовсе пригрозила лишить Украину права провести конкурс.
В ответ украинский президент Петр Порошенко назвал решение Москвы отправить на конкурс именно Самойлову "преднамеренным вызовом". Порошенко убежден, что целью России изначально была "провокация", а не желание участвовать в Евровидении.
"Я счастлив, что благодаря эффективным действиям украинской власти этой провокации удалось избежать", — подчеркнул политик.