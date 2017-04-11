Никто не может требовать пустить Самойлову на Евровидение, заявили в Киеве
10:3811.04.2017
(обновлено: 10:39 11.04.2017)
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КИЕВ, 11 апр — РИА Новости. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявляет, что никто не может требовать от Киева нарушить местное законодательство ради допуска участницы Евровидения-2017 от РФ Юлии Самойловой на конкурс.
В этом году Россию на Евровидении должна представлять Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. Однако Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.
"Никто не может требовать от нас нарушения собственного законодательства в угоду России. А это значит, что мы проведем конкурс при участии 42 стран, а не 43", — заявил Кириленко в интервью интернет-изданию "Обозреватель".
Он добавил, что в Киеве примут "российскую делегацию на необходимом уровне, если они предложат другого участника, который не нарушал украинского законодательства".
"Я думаю, если Россия изменит решение по Самойловой, она перестанет быть Россией… Поэтому у меня лично на это надежд нет", — заявил Кириленко.
Ранее замглавы МИД РФ Алексей Мешков, комментируя запрет на Самойловой въезд на Украину, заявил, что подобное привнесение политики в культуру недопустимо. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что такой опции, как замена представителя от страны на конкурсе Евровидение, не существует.
Певица Юлия Самойлова должна была представлять Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", который в этом году пройдет в Киеве.
На конкурсе Самойлова должна была исполнить песню "Flame Is Burning", слова и музыку к которой написал Леонид Гуткин.
В разговоре с журналистами Юлия признавалась, что была счастлива, узнав, что прошла конкурсный отбор, так как с детства мечтала выступать на большой сцене.
Согласно результатам жеребьевки, певица должна была выступать во втором полуфинале "Евровидения", проведение которого намечено на 11 мая.
Однако 22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года.
В украинском ведомстве пояснили, что решение было принято на основании данных о нарушении певицей законодательства Украины - в 2015 году она давала концерты в Крыму.
Представители Общественной палаты России решили обратиться к комиссару Совета Европы по правам человека и в ООН с тем, чтобы международные институты оценили запрет, введенный украинской стороной.
Некоторые представителей российского шоу-бизнеса уже высказались в пользу того, чтобы Россия в дальнейшем отказалась от участия в европейском песенном конкурсе.