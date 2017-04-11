Никто не может требовать пустить Самойлову на Евровидение, заявили в Киеве

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявляет, что никто не может требовать от Киева нарушить местное законодательство ради допуска участницы Евровидения-2017 от РФ Юлии Самойловой на конкурс.

В этом году Россию на Евровидении должна представлять Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. Однако Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.

"Никто не может требовать от нас нарушения собственного законодательства в угоду России. А это значит, что мы проведем конкурс при участии 42 стран, а не 43", — заявил Кириленко в интервью интернет-изданию "Обозреватель".

Он добавил, что в Киеве примут "российскую делегацию на необходимом уровне, если они предложат другого участника, который не нарушал украинского законодательства".

"Я думаю, если Россия изменит решение по Самойловой, она перестанет быть Россией… Поэтому у меня лично на это надежд нет", — заявил Кириленко.

Ранее замглавы МИД РФ Алексей Мешков, комментируя запрет на Самойловой въезд на Украину, заявил, что подобное привнесение политики в культуру недопустимо. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что такой опции, как замена представителя от страны на конкурсе Евровидение, не существует.