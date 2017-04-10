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Культура

Korn пригласила в тур басистом 12-летнего сына гитариста Metallica

16:1010.04.2017
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Бас-гитарист американской группы Metallica Роберт Трухильо. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Даничев
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МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Американская рок-группа Korn объявила, что басистом на ее концертах в Южной Америке станет 12-летний сын бас-гитариста группы Metallica.

Как разъяснила группа на своей странице в соцсети Facebook, ее постоянный бас-гитарист Филди не сможет принять участие в концертах в пяти странах Южной Америки из-за "непредвиденных обстоятельств".

Барабанщик группы Metallica Ларс Ульрих. Архивное фото
© AFP 2017/ Scanpix Denmark/ Nils Meilvang
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"Должность бас-гитариста займет 12-летний сын (бас-гитариста) Metallica Роберта Трухильо и член группы The Helmets Тай Трухильо… Мы очень воодушевлены возможностью провести ряд концертов с таким молодым исполнителем, как Тай", — говорится в заявлении группы.

Южноамериканский тур группы, играющей в жанре ню-метал, стартует 17 апреля. Как сообщила группа, Филди вернется к концертной деятельности 6 мая. Впрочем, ряд поклонников оказались разгневаны таким известием.

"Да вы серьезно?… Вы не так часто бываете в Южной Америке, некоторые ждут годами и происходит вот такое. Проявите уважение к профессиональным музыкантам…. Я видел три видео парня, как он играет. Не впечатлило, он хорош для своего возраста, но люди платят довольно много, чтобы увидеть группу целиком", — написал в комментариях к сообщению группы один из ее поклонников, слова которого одобрили более 370 человек.

Оседлавшие молнию: группа Metallica
Бас-гитарист группы Metallica Роберт Трухильо и вокалист группы Джеймс Хэтфилд на концерте во время турне World Magnetic Tour в Вильнюсе
© AFP 2017/ Petras Malukas
Американская группа Metallica, исполняющая музыку в стиле трэш-метал и хеви-метал, была основана в октябре 1981 года.
На фото: Роберт Трухильо и Джеймс Хэтфилд во время концерта в Вильнюсе, 20 апреля 2010 года.
Участники группы Metallica Ларс Ульрих, Джеймс Хэтфилд, Кирк Хэммет и Роберт Трухильо позируют перед концертом в Мехико
© AP Photo/ Marco Ugarte
Отцами-основателями группы являются гитарист и вокалист Джеймс Хэтфилд и барабанщик Ларс Ульрих.
На фото: Ларс Ульрих, Джеймс Хэтфилд, Кирк Хэммет и Роберт Трухильо на фотосессии перед концертом в Мехико, 28 июля 2012 года.
Вокалист и гитарист группы Metallica Джеймс Хэтфилд на концерте во время турне World Magnetic Tour в Вильнюсе
© AP Photo/ Mindaugas Kulbis
Слово Metallica Ларс Ульрих позаимствовал у своего друга Рона Куинтаны, который в тот момент выбирал название для своего нового журнала о метал-группах.
На фото: Джеймс Хэтфилд во время концерта в Вильнюсе, 20 апреля 2010 года.

Группа Metallica и Леди Гага на 59-й ежегодной премии Грэмми в Лос-Анджелесе
© AP Photo/ Invision/Matt Sayles
За 35 лет своего существования группа выпустила десять студийных альбомов.
На фото: совместное выступление группы Metallica и певицы Леди Гага на премии Грэмми в Лос-Анджелесе.
Участники группы Metallica Джейсон Ньюстед, Кирк Хэммет, Ларс Ульрих и Джеймс Хэтфилд на 20-й ежегодной церемонии American Music Awards в Лос-Анджелесе
© AFP 2017/ Vince Bucci
Альбом Master Of Puppets, вышедший в 1986 году, некоторые критики считают "одним из величайших хэви-метал-альбомов всех времен".
На фото: Джейсон Ньюстед, Кирк Хэмметт, Ларс Ульрих и Джеймс Хэтфилд в январе 1993 года.
Гитарист группы Metallica Кирк Хэммет на концерте в Мехико
© AP Photo/ Marco Ugarte
С легендарным "Черным альбомом", вышедшим в 1991 году, группа отправилась в трехлетнее мировое турне.
На фото: гитарист Кирк Хэмметтна концерте в Мехико, 5 марта 2017 года.
Поклонники группы Metallica на концерте в Асунсьоне, Парагвай
© AP Photo/ Jorge Saenz
С августа 1991 года по июль 1993-го Metallica отыграла более 300 концертов по всему миру, один из них музыканты дали в Москве, выступив на фестивале Монстры Рока.
На фото: фанаты на концерте в Асунсьене, 24 марта 2014 года.
Участники группы Metallica Роберт Трухильо, Джеймс Хэтфилд и Кирк Хэммет на фестивале Voodoo Music Experience в Новом Орлеане
© AP Photo/ Invision/Barry Brecheisen
В 2001 году из-за конфликта группу покинул гитарист Джейсон Ньюстед, а работу басиста во время студийных записей выполнял продюсер группы Боб Рок.
На фото: выступление в Новом Орлеане, 27 октября 2012 года.
Бас-гитарист Metallica Роберт Трухильо на рок-фествале Sonisphere в Варшаве
© AP Photo/ Alik Keplicz
Нового гитариста в группу нашли лишь в 2003 году. Им стал Роб Трухильо, ранее выступавший в The Suicidal Tendencies и группе Оззи Осборна.
На фото: бас-гитарист Роберт Трухильо на концерте Metallica в Варшаве, 16 июня 2010 года.
Лидер американской группы Metallica Джеймс Хэтфилд во время концерта в спорткомплексе Олимпийский в Москве
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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Девятый альбом Death Magnetic, вышедший в 2008 году, за первые недели продаж установил рекорд группы по реализации относительно предыдущих пластинок.
На фото: Джеймс Хэтфилд во время концерта в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве.
Участники группы Metallica Роберт Трухильо, Ларс Ульрих, Кирк Хэммет, и Джеймс Хэтфилд выступают в клубе Webster Hall в Нью-Йорке
© AP Photo/ Invision/ Amy Harris
Благодаря ему Metallica стала первой группой, которая выпустила пять подряд идущих альбомов, занимающих первое место в Billboard 200.
На фото: выступление в Нью-Йорке, 28 сентября 2016 года.
Участники группы Metallica Джеймс Хэтфилд и Кирк Хэммет на фестивале Rock in Rio в Бразилии
© AFP 2017/ Yasuyoshi Chiba
4 апреля 2009 года Metallica была введена в Зал славы рок-н-ролла.
На фото: Джеймс Хэтфилд и Кирк Хэммет во время выступления группы в Рио-де-Жанейро, 20 сентября 2013 года.

Барабанщик группы Metallica Ларс Ульрих выступает в бывшей государственной тюрьме в городе Хорсенс, Дания
© AFP 2017/ Scanpix Denmark/ Nils Meilvang
Metallica - единственная в истории группа, которая выступала на всех континентах Земли, включая Антарктиду, причем концерты состоялись в одном, 2013 году.
На фото: бессменный барабанщик группы Ларс Ульрих во время выступления в тюрьме в датском городе Хорсенс, 6 июня 2012 года.
Гитарист группы Metallica Кирк Хэммет выступает на второй день рок-фестиваля Rock in Rio в Бразилии
© AFP 2017
Metallica наряду с группами Slayer, Megadeth и Anthrax входит в так называемую "большую четверку трэш–метала".
На фото: Кирк Хэммет во время выступления в Рио-де-Жанейро, 19 сентября 2015 года.

Вокалист и гитарист группы Metallica Джеймс Хэтфилд выступает на острове Яс в Абу-Даби
© AP Photo/ Nousha Salimi
В мире было продано более 100 миллионов экземпляров альбомов Metallica, что делает ее самой коммерчески успешной метал-группой за всю историю.
На фото: вокалист группы Джеймс Хэтфилд на концерте в Абу-Даби, 25 октября 2011 года.
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