Korn пригласила в тур басистом 12-летнего сына гитариста Metallica

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Американская рок-группа Korn объявила, что басистом на ее концертах в Южной Америке станет 12-летний сын бас-гитариста группы Metallica.
Как разъяснила группа на своей странице в соцсети Facebook, ее постоянный бас-гитарист Филди не сможет принять участие в концертах в пяти странах Южной Америки из-за "непредвиденных обстоятельств".
"Должность бас-гитариста займет 12-летний сын (бас-гитариста) Metallica Роберта Трухильо и член группы The Helmets Тай Трухильо… Мы очень воодушевлены возможностью провести ряд концертов с таким молодым исполнителем, как Тай", — говорится в заявлении группы.
Южноамериканский тур группы, играющей в жанре ню-метал, стартует 17 апреля. Как сообщила группа, Филди вернется к концертной деятельности 6 мая. Впрочем, ряд поклонников оказались разгневаны таким известием.
"Да вы серьезно?… Вы не так часто бываете в Южной Америке, некоторые ждут годами и происходит вот такое. Проявите уважение к профессиональным музыкантам…. Я видел три видео парня, как он играет. Не впечатлило, он хорош для своего возраста, но люди платят довольно много, чтобы увидеть группу целиком", — написал в комментариях к сообщению группы один из ее поклонников, слова которого одобрили более 370 человек.
На фото: Роберт Трухильо и Джеймс Хэтфилд во время концерта в Вильнюсе, 20 апреля 2010 года.
На фото: Ларс Ульрих, Джеймс Хэтфилд, Кирк Хэммет и Роберт Трухильо на фотосессии перед концертом в Мехико, 28 июля 2012 года.
На фото: Джеймс Хэтфилд во время концерта в Вильнюсе, 20 апреля 2010 года.
На фото: совместное выступление группы Metallica и певицы Леди Гага на премии Грэмми в Лос-Анджелесе.
На фото: Джейсон Ньюстед, Кирк Хэмметт, Ларс Ульрих и Джеймс Хэтфилд в январе 1993 года.
На фото: гитарист Кирк Хэмметтна концерте в Мехико, 5 марта 2017 года.
На фото: фанаты на концерте в Асунсьене, 24 марта 2014 года.
На фото: выступление в Новом Орлеане, 27 октября 2012 года.
На фото: бас-гитарист Роберт Трухильо на концерте Metallica в Варшаве, 16 июня 2010 года.
На фото: Джеймс Хэтфилд во время концерта в спорткомплексе "Олимпийский" в Москве.
На фото: выступление в Нью-Йорке, 28 сентября 2016 года.
На фото: Джеймс Хэтфилд и Кирк Хэммет во время выступления группы в Рио-де-Жанейро, 20 сентября 2013 года.
На фото: бессменный барабанщик группы Ларс Ульрих во время выступления в тюрьме в датском городе Хорсенс, 6 июня 2012 года.
На фото: Кирк Хэммет во время выступления в Рио-де-Жанейро, 19 сентября 2015 года.