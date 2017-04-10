Голливудский актер Арми Хаммер хотел бы поработать с Бекмамбетовым

МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Американский актер Арми Хаммер заявил, что хотел бы поработать с российским режиссером Тимуром Бекмамбетовым, а также рассказал о своих русских корнях, которые отчасти сформировали его личность.

Хаммер приехал в Москву, чтобы представить фильм "Перестрелка" режиссера Бена Уитли. Сюжет картины разворачивается в Бостоне конца 1970-х годов. Когда подпольная сделка по продаже оружия летит под откос, целый склад превращается в масштабное поле битвы, победитель которой станет обладателем кейса с большой суммой денег. В ленте также снялись Бри Ларсон, Киллиан Мерфи и Джек Рейнор.

"Я практически поработал с Тимуром Бекмамбетовым, и я бы хотел поработать с ним еще. У него такой сумасшедший веселый характер", — сказал Хаммер на пресс-конференции в Москве.

Он отметил, что его прапрадедушка был русским, поэтому в Америке, где все откуда-то переехали, в его семье было много разговоров про Россию. "Я думаю, это сформировало большую часть моей личности", — подчеркнул актер.

Не обошлось и без традиционного вопроса журналистов о российском паспорте. "А у вас есть один с собой? Я его заберу!" — пошутил Хаммер.

Рассказывая о фильме "Перестрелка", актер подчеркнул, что в нем много насилия, но оно, скорее, заставляет смеяться, чем плакать, так как в картине все это показано в абсурдном ключе. "Мое отношение к оружию очень сильно изменилось после того, как я стал отцом двоих детей. Раньше у меня было оружие в доме, и мне было все равно, если кто-то использует оружие, главное, чтобы не рядом с моей семьей — но сейчас для меня все поменялось", — заметил Хаммер.