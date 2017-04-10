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Культура

Белла Ахмадулина глазами мужчин: муза, икона, друг

13:4810.04.2017
(обновлено: 13:49 10.04.2017)
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Советская поэтесса Белла Ахмадулина за рулем автомобиля
© РИА Новости. Тейтельбаум
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МОСКВА, 10 апреля — РИА Новости, Анна Михайлова. Вольный ветер 1960-х — так звали ее современники. Единственная женщина в звездной четверке поэтов-шестидесятников — Евтушенко, Вознесенский, Рождественский, Ахмадулина. Она запомнилась не только своими стихами, которые продолжали традицию удивительной женской поэзии Серебряного века, но внешностью кинозвезды и дружбой с самыми известными мужчинами эпохи. Сегодня исполняется 80 лет со дня рождения Беллы Ахмадулиной.

© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Поэтесса Белла Ахмадулина и балерина Майя Плисецкая

Для одних она была любовью всей жизни и музой, для других — верным товарищем и заступницей. В годы личной и творческой несвободы Ахмадулина писала письма в защиту диссидентов и участвовала в выпуске сборника неподцензурных текстов "Метрополь". За все это она платила, возможно, самую высокую для писателя цену — жертвовала возможностью выступать и публиковаться.

Ахмадулина была любимым поэтом Высоцкого, ей посвящали стихи и песни — от евтушенковского "Со мною вот что происходит" до "Надежды маленький оркестрик" Булата Окуджавы.

© РИА Новости
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Леонид Куравлев и Белла Ахмадулина в фильме Василия Шукшина "Живет такой парень"

Первая жена Евгения Евтушенко, пятая жена Юрия Нагибина, супруга режиссера Эльдара Кулиева, Ахмадулина нашла свое счастье в последнем, четвертом браке — с художником Борисом Мессерером. Союз продлился почти 40 лет, до смерти поэтессы в 2010 году. Прошлой осенью Мессерер выпустил объемные мемуары "Промельк Беллы", где собрал воспоминания о людях, которые дружили и восхищались Беллой. К юбилею поэтессы РИА Новости выбрало самые интересные и трогательные высказывания об Ахмадулиной из этой книги.

Фазиль Искандер, писатель

"Я, как сейчас, помню тот давний год, когда в журнале появились первые стихи Беллы Ахмадулиной, тогда еще совсем юной. Стихи поразили меня свежестью и оригинальностью. Даже их некоторая юношеская неуклюжесть была очаровательна. С тех пор я неизменно следил за ее стихами.

Стихи Ахмадулиной бывают и пафосными, но от излишков пафоса ее спасает ирония. И что особенно хорошо — самоирония".

© РИА Новости. Александр Невежин
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Поэтесса Белла Ахмадулина подписывает читателям только что вышедший сборник стихов

Микаэл Таривердиев, композитор

"Белла всегда была такой. Она поразительно не изменилась с годами. Такая странная, бесконечно красивая, утонченно-жеманная, но абсолютно естественная… Такой вот редкостный необычный цветок. Какая-то странная смесь татарской княжны и русской царевны. Поразительной красоты и совершенства женщина".

© РИА Новости. Михаил Озерский
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Орест Верейский рисует Беллу Ахмадулину

Иосиф Бродский, поэт, нобелевский лауреат

"Белла Ахмадулина — поэт гораздо более высокой личностной и стилистической чистоты, нежели большинство ее сверкающих либо непрозрачных современников. Ее стихотворения отличимы от чьих бы то ни было мгновенно. Вообще, ее стих размышляет, медитирует, отклоняется от темы: синтаксис — вязкий и гипнотический — в значительной степени продукт ее подлинного голоса… Результат — уникальное ахмадулинское смешение частного и риторического — смешение, которое находит отклик в каждой душе…"

© РИА Новости. Мирослав Муразов
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Поэтесса Белла Ахатовна Ахмадулина

Юрий Любимов, режиссер

"Белла была нашим верным другом, она всем сердцем и своим уникальным завораживающим словом всегда поддерживала нас и не только нас, все – гонимые, уязвимые, известные, незнакомые – все могли найти и находили у нее утешение и помощь.
Она не просто писала, читала стихи, прозу, выступала — она озаряла все вокруг себя, и сейчас, без нее мир определенно стал темнее".

© РИА Новости. Дмитрий Коробейников
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Фотожурналист Юрий Рост и поэтесса Белла Ахмадулина в одном из залов Центрального Дома художника

Виктор Ерофеев, писатель

"Белла Ахмадулина навсегда останется первой поэтической влюбленностью нового поколения. Это был обаятельный синкретичный образ, нерасторжимое единство стихов и гордости, бунта и печали, голоса надменности и челки.
Я помню, словно это было и впрямь вчера, как "разлагающе" действовал на меня ломкий, серебристо-непорочный голос юной Ахмадулиной, как после концерта в зале Чайковского меня охватывал ужас от несвободы и пошлости моей жизни московского старшеклассника, от ее вялости, убогости и невыразительности".

© РИА Новости. Сергей Пятаков
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Знаменитый сценограф Борис Мессерер и поэтесса Белла Ахмадуллина после церемонии вручения театральной премии "Хрустальная Турандот" в Москве. 2008 год

Андрей Битов, писатель

"Едва ли не впервые в истории русской поэзии имя стало емче поэзии — Белла. И это не фамильярность со стороны читателей и почитателей. Белла Ахатовна — вот фамильярность, для самых близких.

Слава затмевает. Трудно разобраться, что слышишь, что видишь, что читаешь. Такое облако восторга, размытое по краям, как сквозь слезы. Белла… что это, стихи? Лицо? Голос? Взор, повадка? Сразу не ответишь. Белла — это… Белла."

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