В Екатеринбурге откроют мемориальную доску Эрнсту Неизвестному

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 апр — РИА Новости. Мемориальная доска в честь знаменитого скульптора Эрнста Неизвестного будет установлена в Екатеринбурге в воскресенье, сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.

"В доме, на котором будет установлена мемориальная доска, Эрнст Неизвестный жил на протяжении нескольких лет – с 1937 по 1945 годы", – говорится в сообщении. Департамент уточняет, что речь идет о доме по адресу улица Физкультурников 30.

Автор мемориальной доски – пермский скульптор Алексей Залазаев, который изобразил художника в мастерской в окружении "Масок Скорби" – скульптурных композиций в память о жертвах политических репрессий, ставших своеобразной визитной карточкой Неизвестного.

Эрнст Неизвестный родился 9 апреля 1925 года в Свердловске (ныне Екатеринбург) в семье врача Иосифа Неизвестного и поэтессы Беллы Дижур. С 1976 года Неизвестный находился в эмиграции — сначала в Швейцарии, затем в США. С 1989 года он часто приезжал в Россию, в 1995 году стал лауреатом Государственной премии России.

Последней его работой стал памятник Сергею Дягилеву, установленный в Перми. Среди наиболее известных работ скульптора — композиция "Древо Жизни" в Москве, монумент "Дружба детей мира" в лагере "Артек" в Крыму.

Неизвестный скончался на 92-м году жизни 9 августа 2016 года в Нью-Йорке.