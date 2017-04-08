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Культура

Афины на три месяца стали центром современного мирового искусства

22:5608.04.2017
(обновлено: 23:30 08.04.2017)
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Выставка современного искусства в Афинах
© РИА Новости. Геннадий Мельник

АФИНЫ, 8 апр — РИА Новости, Геннадий Мельник. Одна из крупнейших международных выставок современного искусства documenta 14 открылась в Афинах в субботу.

Обычно documenta проходит раз в пять лет в немецком Касселе, но в этом году она состоится и в греческой столице под лозунгом "Учимся у Афин".

В Афинах выставка разместится с 8 апреля по 16 июля, а в Касселе с 10 июня до 17 сентября 2017 года. В Греции работы более 160 мастеров современного искусства – инсталляции, картины, коллажи, перформансы — будут представлены на 40 площадках по всему городу, включая музеи, археологические памятники, консерваторию, Дворец музыки, библиотеки, кинотеатры.

© РИА Новости. Геннадий Мельник
Выставка современного искусства в Афинах

Официально выставку открывали в Национальном музее современного искусства президенты Греции и Германии Прокопис Павлопулос и Франк-Вальтер Штайнмайер, они также осмотрели выставку.

"Documenta – это вызов для будущего Европы, это повод открыть диалог о политике и демократии здесь, в Афинах, в городе, который породил искусство и демократию", — сказал Штайнмайер. Он отметил, что не хочет и не может представить себе европейскую семью без Греции.

© РИА Новости. Геннадий Мельник
Выставка современного искусства в Афинах

"Название выставки "Учимся у Афин", кажется, само собой разумеется, поскольку это колыбель нашей демократии, и она хочет сосредоточиться на настоящем, экономическом и политическом расколе между нами, которые — так понимаю я это послание — мы должны преодолеть", — добавил президент Германии.

Президент Греции Павлопулос заметил, что впервые за 62 года выставка покидает город Кассель.

© РИА Новости. Геннадий Мельник
Выставка современного искусства в Афинах

"Открытие дает мне возможность, вместе с господином Штайнмайером, провозгласить из Афин — главный столп, на котором может и должны поддерживать будущее и объединение Европы, это европейская культура и ее глобальное влияние. Европа должна двигаться вперед, Европа должна выполнить свою миссию. Это ее долг не только перед ее народами, это ее долг перед всем человечеством, потому что только она может наилучшим образом защитить принципы, которые сохраняют планету от дальнейших страданий", — сказал Павлопулос.

© РИА Новости. Геннадий Мельник
Выставка современного искусства в Афинах

"Сегодня греческий дух здесь, в его колыбели, и немецкий дух встретились, чтобы защитить свое естественное место в созвездии культурного наследия Европы", — отметил он.

Куратор выставки Адам Шимчик предложил не ограничиваться посещением основных мест проведения выставки, а постараться пройти по всему городу. "Наше путешествие начинается", — заявил Шимчик.

© РИА Новости. Геннадий Мельник
Выставка современного искусства в Афинах

Организаторы надеются привлечь десятки тысячи туристов – за три дня до официального открытия мероприятия documenta 14 посетили более семи тысяч художников и представителей культуры со всего мира, корреспонденты крупнейших мировых СМИ. В 2012 году на 13-й выставке в Касселе побывали 900 тысяч посетителей.

Наряду с Венецианским биеннале, documenta является одной из двух основных художественных выставок в Европе. Выставка была основана в 1955 году, тогда на ней были представлены всемирно известные художники, оказавшие влияние на все современное искусство – Василий Кандинский, Пабло Пикассо, Пауль Клее, Анри Матисс, имела огромный успех. Цель ее была восстановить традицию авангарда, который был фактические запрещен в нацистской Германии как "дегенеративное искусство".

© РИА Новости. Геннадий Мельник
Выставка современного искусства в Афинах

Что касается впечатления от выставки, то у некоторых посетителей оно оказалось сложным. "Честно говоря, я не очень понимаю современное искусство. Но мне было действительно интересно посмотреть перформанс "Зомбирование" здесь", — сказал молодой грек в Афинском одеоне, ставшем одной из главных площадок.

В Дворце музыки немец в пиджаке канареечного цвета и ярко-зеленых штанах, с небольшим плакатом "Капитализм – это не искусство" на груди, сказал, что ему интересна выставка, хотя представленные на ней работы он "настоящим искусством" не считает. "Мне любопытно, что делают современные художники, как работает их мысль. Здесь есть интересные идеи. Они видят под другим углом, с другой точки зрения многие вещи. Смотреть это интересно, но все же я не считаю это настоящим искусством", — поделился он.

© РИА Новости. Геннадий Мельник
Выставка современного искусства в Афинах
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