Бывший худрук "Союзмультфильма" возвращается на студию

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Российский режиссер-аниматор Михаил Алдашин, который в конце прошлого года покинул пост художественного руководителя "Союзмультфильма", вернется на студию, чтобы заниматься авторской анимацией, об этом журналистам в субботу сообщила председатель правления студии Юлиана Слащева.

Осенью прошлого года Минкультуры объявило конкурс на замещение должности директора киностудии "Союзмультфильм". Бывший художественный руководитель студии Михаил Алдашин покинул свой пост, поскольку ведомство не продлило с ним контракт.

"Я возвращаю на студию Михаила Алдашина, который будет заниматься авторской анимацией, молодыми режиссерами и студенческими работами. Все сегодняшние призы, полученные в Суздале на анимационном фестивале, это работа его. Благодаря ему молодые режиссеры смогли сделать такой продукт", — сказала Слащева.

Она подчеркнула, что студия будет "развивать, систематизировать и дальше продвигать" авторскую анимацию.

В субботу, в День российской анимации, состоялась встреча министра культуры РФ Владимира Мединского с мультипликаторами студии "Союзмультфильм". В ходе дискуссии они обсудили вопросы развития российской анимации, повышения эффективности работы студии, развития коммерческой анимации, привлечения инвесторов, а также сотрудничество с российскими и зарубежными студиями и многое другое.

По итогу совещания Юлиана Слащева сообщила, что на студии появится коммерческая, сериальная анимация, а также полный метр.

"В этом году мы подадим на поддержку в Минкультуры шесть сериальных проектов и два полных метра в Фонд кино. Все эти проекты созданы авторами "Союзмультфильма", — пояснила она.