Рэйф Файнс рад, что Хаматова сыграет в его фильме о Нуриеве

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Британский актер и режиссер Рэйф Файнс считает большим успехом, что актриса Чулпан Хаматова сыграет в его новом фильме о молодых годах артиста балета Рудольфа Нуриева, об этом он рассказал журналистам в субботу.
"В фильме будет много русских актеров. Я очень рад, что Чулпан Хаматова согласилась играть, это большой успех для меня", — сказал Файнс.
По его словам, русско-французский актерский состав фильма будет очень интересным. Он уверен, что история жизни Нуриева тронет многих зрителей.
"Это фильм о сильной художественной натуре. Многие поймут эту историю, это желание понять себя", — сказал режиссер.