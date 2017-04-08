Рэйф Файнс рад, что Хаматова сыграет в его фильме о Нуриеве

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Британский актер и режиссер Рэйф Файнс считает большим успехом, что актриса Чулпан Хаматова сыграет в его новом фильме о молодых годах артиста балета Рудольфа Нуриева, об этом он рассказал журналистам в субботу.

Картина, съемки которой пройдут в Санкт-Петербурге, расскажет о студенческих годах всемирно известного артиста балета Рудольфа Нуриева. Роль самого танцовщика исполнит солист Татарского театра оперы и балета Олег Ивенко. Коллегу Нуриева, Юрия Соловьева, сыграет Сергей Полунин.

"В фильме будет много русских актеров. Я очень рад, что Чулпан Хаматова согласилась играть, это большой успех для меня", — сказал Файнс.

По его словам, русско-французский актерский состав фильма будет очень интересным. Он уверен, что история жизни Нуриева тронет многих зрителей.

"Это фильм о сильной художественной натуре. Многие поймут эту историю, это желание понять себя", — сказал режиссер.