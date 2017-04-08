В Москве отметили 70-летие отношений России и Индии

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В Центре индийской культуры в Москве прошел праздник Холи-Мела, посвященный семидесятилетию установления дипломатических отношений между Индией и Россией, сообщается на сайте Министерства культуры России.

В программу празднования вошли мастер-классы по йоге и конкурс индийских танцев, в котором участвовали 17 ансамблей из разных городов России и СНГ. В конкурсе были представлены традиционные, старинные и болливудские танцы.

Холи-Мела празднуется в России 11-й год. Ежегодно праздник привлекает тысячи зрителей и гостей.