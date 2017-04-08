Мединский встретится с мультипликаторами в День российской анимации

МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский проведет встречу с российскими мультипликаторами студии "Союзмультфильм" в День российской анимации, чтобы обсудить важные вопросы отрасли, сообщает пресс-служба Минкультуры.

День российской анимации отмечается 8 апреля. Именно в этот день в 1912 году состоялась премьера первого отечественного мультипликационного фильма под названием "Прекрасная Люканида" про любовь жука-рогача и жука-усача, режиссером которой выступил Владислав Старевич. В 2012 году, в день столетия этой значительной премьеры, было принято решение ежегодно отмечать праздник анимации.

"Восьмого апреля 2017 года состоится встреча министра культуры РФ Владимира Мединского с известными режиссерами, сценаристами, а также художниками-постановщиками студии "Союзмультфильм". В рамках встречи обсудят вопросы авторских прав, а также выплаты авторских вознаграждений и развития киностудии", — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве уточнили, что участие в дискуссии примут режиссеры Юрий Норштейн, Леонид Шварцман, Андрей Хржановский, Станислав Соколов, Леонид Носырев, сценаристы Григорий Остер, Александр Курляндский, Михаил Липскеров, Александр Тимофеевский, художник-постановщик Владимир Зуйков и другие мастера анимации.