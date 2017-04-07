Фредерик Бегбедер: я скорее критикую французов, чем русских

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Французский писатель и режиссер Фредерик Бегбедер в беседе с РИА Новости рассказал, почему решил экранизировать свой роман "Идеаль" 10 лет спустя, над чем он на самом деле смеется, когда изображает стереотипы о русских, а также кого он считает самой идеальной девушкой на свете.

Автор известных романов "Любовь живет три года" и "99 франков" приехал в Москву, чтобы представить свой новый фильм "Идеаль". Бегбедер написал одноименный роман в 2007 году, но решил, по его собственному признанию, актуализировать тему 10 лет спустя. Главным героем фильма вновь становится Октав Паранго из "99 франков", который отправляется в Россию на поиски новой безупречной девушки-модели.

"Я хотел изменить концовку. Я люблю путешествовать, люблю что-то менять. За 10 лет Октав не изменился. Это француз, которого часто видно в Москве, у него много стереотипов про Россию. Я скорее критикую французов, которые приезжают в Россию, чем самих русских", — рассказал Бегбедер. Он подчеркнул, что скорее сам изменился за эти 10 лет — "постарел и помудрел".

Несмотря на то, что действие разворачивается в России, в картине задействован только один русский актер — Алексей Гуськов. Режиссер признался, что ему очень понравилось с ним работать, поскольку Гуськов ответственно подходит к процессу съемок.

"С ним приятно работать, он дает советы. Он специально выучил поэму Бодлера и читал ее на французском очень хорошо, с выражением. Он часто играет роли хороших парней, а я дал ему роль хулигана", — пояснил Бегбедер.

По его словам, он отправил героя в Россию, потому что здесь живут "самые красивые девушки". При этом автор признался, что в его жизни есть только одни идеал. "Моя дочь, ей полтора года, и она великолепна", — рассказал Бегбедер.