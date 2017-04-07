Выходные в Москве: балет "Герой нашего времени" и фильм об Антарктиде

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Грядущие выходные москвичи могут провести на выставке декоративно-прикладного искусства 1960-1980-х годов под названием "Весна в Октябре" или на выставке шедевров из Узбекистана "Сокровища Нукуса", посетить новый спектакль по пьесе Александра Островского "Бешеные деньги" в театре имени Маяковского или балет "Герой нашего времени" в Большом театре, а также посмотреть в кино научно-популярный фильм Екатерины Еременко "Озеро Восток. Хребет безумия" или "Королеву Испании" с Пенелопой Круз в главной роли.

Выставки

Во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства открылась выставка "Весна в Октябре", которая станет главным событием программы "Рожденные Октябрем", приуроченной к 100-летию революции 1917 года. Весь проект в целом и данная экспозиция в частности призваны продемонстрировать яркий период в развитии советского декоративно-прикладного искусства второй половины ХХ века.

Гости музея увидят около 500 лучших работ ведущих художников тех лет, которые творили свое искусство с оглядкой на темы, волновавшие общество. В мотивах их произведения отразились революция, победа в борьбе с фашизмом, достижения мирного строительства, спортивные рекорды, покорение космического пространства и многие другие. Экспозиция также дополнена редкими архивными кадрами. Посетить "Весну в Октябре" можно до 27 ноября.

Выставка "Сокровища Нукуса", которая приехала в ГМИИ имени Пушкина из уникального собрания государственного музея искусств республики Каракалпакстан, включает более 250 экспонатов. Создатель музея, художник и коллекционер Игорь Савицкий, хотел показать, как зарождалось станковое искусство в Узбекистане после революции.

На выставке представлены произведения авангардного и поставангардного периода в советском изобразительном искусстве, среди них работы мастеров объединения "Бубновый валет" Роберта Фалька, Василия Рождественского, представителей "Туркестанского авангарда" Александра Волкова, Виктора Уфимцева и других.

Гости выставки также увидят ритуальные и бытовые предметы, среди которых оссуарии (костницы), связанные с обрядом погребения в зороастризме, гончарные изделия и миниатюрные сосуды, полихромную керамику XIII-XIV веков, антропоморфную глиняную скульптуру, женские костюмы, элементы убранства юрты. Выставка продлится лишь до 10 мая, поэтому стоит поспешить, чтобы успеть ощутить атмосферу столь яркой эпохи в истории России.

Театр

В субботу на основной сцене театра имени Маяковского покажут премьерный спектакль, приуроченный к юбилею народной артистки России, известнейшей и любимой зрителями звезды театра и кино Светланы Немоляевой. Режиссер-постановщик Анатолий Шульев представит свою версию пьесы русского классика Александра Островского "Бешеные деньги". Само название "Бешеные деньги" не оставляет сомнения в актуальности этой пьесы: как во времена Островского, так и сегодня стремление к богатству — одна из главных мотиваций человека. Светлана Немоляева выступит на сцене вместе со своей внучкой Полиной Лазаревой — актрисой этого же театра. Полина сыграет Лидию, а Светлана Владимировна — ее мать. Также в постановке задействованы Алексей Дякин, Виталий Гребенников, Александр Андриенко, Константин Константинов и Юрий Никулин.

В воскресенье на сцене Большого театра артисты исполнят балет "Герой нашего времени" по мотивам романа Михаила Лермонтова. В этой постановке история Григория Печорина впервые рассказана зрителю языком танца. Балет создавался творческой группой, в которую вошли хореограф Юрий Посохов, режиссер Кирилл Серебренников, композитор Илья Демуцкий. Для режиссера и композитора это был первый опыт работы в балете.

В основу постановки положены три части "Героя нашего времени" — "Бэла", "Тамань" и "Княжна Мэри". Согласно замыслу авторов, в каждой из этих историй свой герой, поэтому Печорина исполняют три танцовщика. В спектакле заняты Артем Овчаренко, Руслан Скворцов, Игорь Цвирко, Ольга Смирнова, Екатерина Шипулина, Светлана Захарова.

Кино

В субботу в Доме русского зарубежья имени Солженицына состоится премьера научно-популярной картины "Озеро Восток. Хребет безумия" режиссера Екатерины Еременко. В ее фильмографии такие известные по всему миру картины, как "Чувственная математика" и "Буквальная геометрия". Новая документальная драма расскажет о проникновении в подледниковое антарктическое озеро Восток, а также напомнит историю неоконченного голливудского фильма по книге американского писателя-фантаста Горвард Лавкрафта "Хребты Безумия". В этом романе 1936 года автор предсказал многие научные открытия последующих десятилетий. Еременко впервые обратилась к теме Озера Восток в 1999 году; для того, чтобы снять этот фильм, она несколько месяцев провела в Антарктиде.

На российские экраны вышла испанская трагикомедия "Королева Испании" оскароносного режиссера Фернандо Труэба. Картина является продолжением его ленты "Девушка твоей мечты" 1998 года, действие которой разворачивалось в эпоху гражданской войны в Испании. По сюжету, съемочная группа отправилась в Германию, чтобы снять новый фильм. Почти 20 лет назад главная героиня, актриса по имени Макарена в исполнении Пенелопы Круз покорила одного из главных последователей Гитлера — Геббельса. В продолжении ее приглашают на роль королевы Изабеллы Кастильской. Макарена стала звездой, но прошлое не дает ей спокойной жизни.