Умер российский писатель и журналист Александр Гаррос

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Израиле скончался российский писатель и журналист Александр Гаррос. Об этом в Facebook рассказала его жена Анна Старобинец.

Писатель скончался в клинике в Тель-Авиве на 42-м году жизни. Последние два года Гаррос боролся с раком.

Гаррос совместно с писателем Алексеем Евдокимовым создал книги "Фактор фуры", "Чучхе" и "Серая слизь". За роман "[Голово]ломка", также написанный в соавторстве с Евдокимовым, писатель в 2003 году удостоился премии "Национальный бестселлер". Он занимался журналистской деятельностью и сотрудничал с изданиями "Эксперт", "Сноб" и "Вокруг света".