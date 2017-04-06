"Маленький принц" Экзюпери "заговорил" на трехсотом языке

ПАРИЖ, 6 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Знаменитая книга Антуана де Сент-Экзюпери "Маленький принц" стала самой переводимой в мире после Библии и Корана — ее перевели на трехсотый язык, передает в четверг портал Francetvinfo. © РИА Новости. Валерий Мельников Перейти в фотобанк От "Гарри Поттера" до "Маленького принца": что читали россияне в 2016 году

Согласно информации портала, новым языком, на котором "заговорил" светловолосый принц, стало арабское наречие хассания — язык, распространенный в Мавритании и Западной Сахаре и, в отличие от многих диалектов, имеющий статус государственного языка.

"Этот язык, мало знакомый публике, был значим для Антуана де Сент-Экзюпери — на юге Марокко, в районе, где говорят на хассании, автор знаменитой сказки черпал свое вдохновение", — отмечает портал.

Антуан де Сент-Экзюпери — знаменитый французский писатель и летчик, автор знаменитого "Маленького принца". В 1921 году он служил в Марокко, куда позднее вернулся на работу в 1927 году. Там — в городе Тарфая — он начал писать свою первую книгу — "Южный почтовый".

В мире было продано уже 200 миллионов экземпляров книги "Маленький принц", впервые увидевшей свет в 1943 году.