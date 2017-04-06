Kasabian, Foals и "Грибы" выступят на "Пикнике Афиши" 29 июля

МОСКВА, 4 апр – РИА Новости. Английские группы Kasabian и Foals, а также получившие популярность после серии сверхпопулярных видеоклипов киевские "Грибы" выступят на музыкальном фестивале "Пикник Афиши", который пройдет в Москве в Коломенском 29 июля, сообщают организаторы мероприятия.

Один из крупнейших музыкальных фестивалей России проходит ежегодно в Москве с 2004 года. С 2007 года постоянным местом проведения является парк "Коломенское".

"В этом году на Пикник приезжают британские стадионные рокеры, авторы гимна английской премьер-лиги Kasabian, многоликая инди-рок-группа из Оксфорда Foals, главный музыкальный феномен постсоветского пространства "Грибы" и многие другие", — говорится в сообщении.

В материале отмечается, что у группы Kasabian 28 апреля выйдет альбом For Crying Out Loud, дав старт очередному длительному мировому туру, одна из остановок которого будет сделана на Пикнике. "По прогнозу нескольких не лезущих за словом в карман британцев, этот вечер обещает оказаться лучшим в нашей жизни", — подчеркивают организаторы.

В сообщении добавляется, что также посетители смогут оценить "главный музыкальный феномен на постсоветском пространстве" — группу "Грибы". Известно, что в числе участников и московская группа Glintshake.