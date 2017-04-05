Хворостовский и Нетребко вернутся на сцену Ковент-Гардена в новом сезоне

ЛОНДОН, 5 апр – РИА Новости, Мария Табак. Знаменитый российский певец Дмитрий Хворостовский планирует в конце нынешнего года вернуться на сцену лондонского Королевского театра оперы и балета в роли Риголетто в одноименной опере Джузеппе Верди.

Долгожданное возвращение



В конце июня 2015 года Хворостовский, уже много лет живущий в Лондоне, объявил о том, что страдает от опухоли мозга. С тех пор певец прошел несколько курсов химиотерапии. В декабре 2016 года певец объяснил, что вынужден приостановить "в обозримом будущем" участие в оперных постановках из-за болезни.

"Дмитрию Хворостовскому пришлось через многое пройти. Он невероятный талант, и мы очень ждем его и надеемся, что он блистательно вернется на нашу сцену", — сказал РИА Новости в среду руководитель Ковент-Гардена Алекс Бирд.

Партию Риголетто в постановке Дэвида Маквикара Хворостовский будет делить с баритоном из Греции Димитрием Платаниасом.

Партию Джильды будут поочередно исполнять соотечественница Хворостовского Софья Фомина и британская певица сопрано Люси Кроу.

"Риголетто" в Ковент-Гардене можно будет увидеть с 14 декабря 2017 года по 16 января 2018 года.

Нетребко в своей роли



Еще одна российская оперная звезда – Анна Нетребко – вернется на сцену Королевского театра в роли леди Макбет в опере Джузеппе Верди "Макбет" в постановке Филлиды Ллойд. Предыдущее выступление в Ковент-Гардене – в роли Нормы в одноименной опере Винченцо Беллини — певица отменила незадолго до начала репетиций, что вызвало явное недовольство руководства театра. Тем не менее в Ковент-Гардене надеются, что в этот раз все будет благополучно, тем более что в последнее время роль леди Макбет Нетребко особенно удается.

"С Анной в последнее время произошли удивительные метаморфозы, у нее в голосе появилась новая глубина. А роль леди Макбет она вообще сделала по-настоящему "своей", проявляя удивительный актерский талант", — сказал на представлении программы нового сезона Ковент-Гардена музыкальный директор театра сэр Антонио Паппано.

Нетребко разделит роль с итальянкой Анной Пироцци.

"Макбет" будет идти в Ковент-Гардене с 25 марта по 10 апреля 2018 года.

Горячева — Кармен



Российская певица меццо-сопрано Анна Горячева дебютирует на сцене Ковент-Гардена в роли Кармен в постановке австралийского режиссера Барри Коски.

"Горячева поразила нас на прослушивании. Мы уверены, что это будет грандиозный успех", — отметил Паппано.

Главную партию в опере Жоржа Бизе Горячева разделит с француженкой Гаэль Аркез. Впервые в Ковент-Гардене выступит российский баритон Алексей Марков. Он будет исполнять партию Эскамильо поочередно с литовцем Костасом Сморигинасом.

"Кармен" можно будет увидеть в Королевском театре с 6 февраля по 16 марта 2018 года.

СЮРИНА — МИМИ

Две российские певицы будут задействованы в постановке Ричарда Джонса оперы Джакомо Пуччини "Богема".

Главную партию – Мими – будут исполнять поочередно Екатерина Сюрина и итальянка Мария Агреста. Выпускница молодежной программы Ковент-Гардена Влада Боровко разделит с американкой Даниэль де Низ роль Мюзетты.

"Богема" будет идти в Ковент-Гардене с 16 июня по 20 июля 2018 года.