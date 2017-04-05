Кинопремьеры недели: "Время первых" с Хабенским и драма "Последствия"

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Фантастический фильм "Время первых" с Константином Хабенским и Евгением Мироновым, драма "Последствия" о судьбе Виталия Калоева с Арнольдом Шварценеггером в главной роли, российская подростковая антиутопия "Танцы насмерть" и криминальная комедия "Уйти красиво" выйдут на российские экраны на этой неделе.
Время первых
Фантастический фильм Дмитрия Киселева основан на реальных событиях и рассказывает о первом выходе человека в открытый космос. В 1965 году космическая гонка двух супердержав: США и СССР — была в самом разгаре, и несмотря на то что Советский Союз был все еще впереди, ему необходимо было подтвердить свое первенство. Подготовка двух советских летчиков Павла Беляева и Алексея Леонова проходила отнюдь не гладко: за две недели до старта взорвался тестовый корабль, времени на выявление причин не было, и пусть риски огромны, космонавты должны лететь. В космосе летчики сталкиваются со всеми возможными внештатными ситуациями, но не просто выживают, но совершают подвиг — Леонов становится первым человеком, вышедшим в открытый космос, а Беляев смог впервые вручную посадить на землю космический корабль.
0.4%"Вурдалаки"
1.6%"Защитники"
2.5%"Гуляй, Вася!"
9.4%"Притяжение"
17.5%Не понравился ни один из них
68.7%Не смотрел(а) эти фильмы
"Одно дело слушать рассказ о событии или смотреть кинохронику, и совсем другое — попробовать все на себе. Никогда прежде на съемках в моей жизни не было таких нагрузок, зато я действительно представил себе, что чувствовал Алексей Архипович (Леонов)", — рассказал исполнитель одной из главных ролей Евгений Миронов, подчеркнув, что космонавт пережил нечеловеческие нагрузки — на земле он вылил из своего скафандра почти шесть литров пота.
Перед релизом фильма пришлось попотеть и российским прокатчикам, так как министерство культуры не захотело давать прокатное удостоверение возможному конкуренту картины — голливудской ленте "Форсаж-8". Однако в итоге продюсеры картин пошли на мировую.
Последствия
9.8%Современные отечественные фильмы
16.8%Современные зарубежные фильмы
56.9%Советская классика
16.5%Мировая классика
Танцы насмерть
Российская киноиндустрия наконец-то добралась до популярного в последние годы жанра подростковых антиутопий. Вместо гипотетических миров "Дивергента" и "Голодных игр" с его мрачными дистриктами взору российских зрителей предстанет Москва 2070-х годов, которую изрядно потрепала ядерная война. В закрытом бункере проводится жестокий танцевальный турнир, в котором состязаются молодые герои. Арена выкачивает из проигравших танцоров энергию, необходимую для выживания всего города. Главный герой — парень с улиц по имени Костя — попадается во время полицейской облавы и становится участником турнира. Его приводят в закрытый бункер, где он знакомится с другими претендентами на победу, и влюбляется в одну из участниц шоу. Роли в фильме исполнили молодые актеры Иван Жвакин, Лукерья Ильяшенко, Денис Шведов и Агния Дитковските, режиссером выступил Андрей Иволгин.
Уйти красиво
Фильм звезды сериала "Клиника" Зака Браффа, который в последнее время ударился в режиссуру, является ремейком криминальной комедии, снятой в 1979 году. Старые друзья Вилли, Джо и Эла в исполнении Моргана Фримена, Майкла Кейна и Алана Аркина, несмотря на свой пенсионный возраст, впервые в жизни решают свернуть с праведного пути, чтобы сохранить свои пенсионные накопления. Угнетенная оплатой счетов и потерей своих близких пожилая троица решает рискнуть всем и намерена совершить ограбление банка, присвоившего их деньги.