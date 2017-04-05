Кинопремьеры недели: "Время первых" с Хабенским и драма "Последствия"

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Фантастический фильм "Время первых" с Константином Хабенским и Евгением Мироновым, драма "Последствия" о судьбе Виталия Калоева с Арнольдом Шварценеггером в главной роли, российская подростковая антиутопия "Танцы насмерть" и криминальная комедия "Уйти красиво" выйдут на российские экраны на этой неделе.

© Предоставлено: кинокомпания Bazelevs Кадр из фильма «Время первых» (реж. Дмитрий Киселев, 2017)

Время первых



Фантастический фильм Дмитрия Киселева основан на реальных событиях и рассказывает о первом выходе человека в открытый космос. В 1965 году космическая гонка двух супердержав: США и СССР — была в самом разгаре, и несмотря на то что Советский Союз был все еще впереди, ему необходимо было подтвердить свое первенство. Подготовка двух советских летчиков Павла Беляева и Алексея Леонова проходила отнюдь не гладко: за две недели до старта взорвался тестовый корабль, времени на выявление причин не было, и пусть риски огромны, космонавты должны лететь. В космосе летчики сталкиваются со всеми возможными внештатными ситуациями, но не просто выживают, но совершают подвиг — Леонов становится первым человеком, вышедшим в открытый космос, а Беляев смог впервые вручную посадить на землю космический корабль.

"Одно дело слушать рассказ о событии или смотреть кинохронику, и совсем другое — попробовать все на себе. Никогда прежде на съемках в моей жизни не было таких нагрузок, зато я действительно представил себе, что чувствовал Алексей Архипович (Леонов)", — рассказал исполнитель одной из главных ролей Евгений Миронов, подчеркнув, что космонавт пережил нечеловеческие нагрузки — на земле он вылил из своего скафандра почти шесть литров пота.

Перед релизом фильма пришлось попотеть и российским прокатчикам, так как министерство культуры не захотело давать прокатное удостоверение возможному конкуренту картины — голливудской ленте "Форсаж-8". Однако в итоге продюсеры картин пошли на мировую.

© Базелевс Продакшн, 2017 Кадр из фильма «Время первых» (реж. Дмитрий Киселев, 2017)

Последствия

© Emmett/Furla Films (2017) Кадр из фильма "Последствия"

Пока Сарик Андреасян готовится к съемкам картины о судьбе Виталия Калоева, осужденного за убийство авиадиспетчера, который дежурил в ночь авиакатастрофы в Швейцарии в 2002 году, Голливуд уже снял свою версию тех трагических событий с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Его герой Роман теряет жену и беременную дочь в авиакатастрофе, произошедшей по вине одного из диспетчеров. После пережитого горя все, чего хочет Роман, это найти виновника трагедии и посмотреть ему в глаза. В реальной жизни Калоев, представ перед судом, лишь частично признал свою вину. По его словам, он действительно приходил в день убийства к дому диспетчера, чтобы показать ему фотографии погибших жены и детей, однако Петер Нильсен оттолкнул его, и фотографии упали на землю. Калоев заявил, что потерял над собой контроль и не помнит ничего, что произошло после. Его приговорили к восьми годам тюрьмы, однако федеральный верховный суд Швейцарии 8 ноября 2007 года принял решение о досрочном освобождении Калоева. Съемки картины доверили режиссеру Эллиоту Лестеру, а продюсером выступил любитель пестрых драм Даррен Аронофски.

Танцы насмерть



Российская киноиндустрия наконец-то добралась до популярного в последние годы жанра подростковых антиутопий. Вместо гипотетических миров "Дивергента" и "Голодных игр" с его мрачными дистриктами взору российских зрителей предстанет Москва 2070-х годов, которую изрядно потрепала ядерная война. В закрытом бункере проводится жестокий танцевальный турнир, в котором состязаются молодые герои. Арена выкачивает из проигравших танцоров энергию, необходимую для выживания всего города. Главный герой — парень с улиц по имени Костя — попадается во время полицейской облавы и становится участником турнира. Его приводят в закрытый бункер, где он знакомится с другими претендентами на победу, и влюбляется в одну из участниц шоу. Роли в фильме исполнили молодые актеры Иван Жвакин, Лукерья Ильяшенко, Денис Шведов и Агния Дитковските, режиссером выступил Андрей Иволгин.

© KINODANZ (2017) Кадр из фильма "Танцы насмерть"

Уйти красиво



Фильм звезды сериала "Клиника" Зака Браффа, который в последнее время ударился в режиссуру, является ремейком криминальной комедии, снятой в 1979 году. Старые друзья Вилли, Джо и Эла в исполнении Моргана Фримена, Майкла Кейна и Алана Аркина, несмотря на свой пенсионный возраст, впервые в жизни решают свернуть с праведного пути, чтобы сохранить свои пенсионные накопления. Угнетенная оплатой счетов и потерей своих близких пожилая троица решает рискнуть всем и намерена совершить ограбление банка, присвоившего их деньги.