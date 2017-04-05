Геращенко назвал заявления о переносе "Евровидения" в Берлин бредом

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости. Депутат Верховной рады, советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал бредом заявления о том, что проведение конкурса "Евровидение-2017" может быть перенесено из Киева в Берлин; "все будет как надо", пообещал он.

Ранее издание "Лайф" сообщило, что российские пранкеры Алексей Столяров и Владимир Кузнецов, известные своими розыгрышами зарубежных политиков, связались с гендиректором Европейского вещательного союза (EBU) от имени украинского премьера Владимира Гройсмана. Их интересовал вопрос, действительно ли EBU готов применить меры к Украине за отказ пустить на территорию страны российскую конкурсантку Юлию Самойлову. По информации "Лайф", во время разговора с ними Дельтенре якобы сказала, что Киев в последний момент может лишиться права на проведение конкурса и что мероприятие может быть перенесено в Берлин. Позднее EBU опроверг информацию о переносе "Евровидения".

"У меня нет времени этот бред комментировать. Все будет в Украине. Все будет как надо", — цитирует Геращенко издание "Фокус" в среду.

В этом году Россию на Евровидении должна представлять Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. СБУ запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Российский Первый канал выразил сожаление, что Украине "не хватило здравого смысла выглядеть цивилизованно" при принятии решения. EBU ранее предложил Первому каналу устроить спутниковую трансляцию выступления Самойловой, однако телеканал отказался, так как это противоречит смыслу мероприятия, "неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене Евровидения.

В EBU в этой связи пояснили, что предложение выступления по спутниковой связи является "запасным вариантом". Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко заявил, что в Киеве готовы принять на конкурсе Евровидение представителя от России, но только в том случае, если российскую певицу Юлию Самойлову заменит другой конкурсант, не имеющий проблем с украинским законодательством.