Венская опера включит русский язык в систему электронного либретто

ВЕНА, 5 апр — РИА Новости. Венская государственная опера летом этого года установит новую систему электронного либретто к исполняемым произведениям, которая будет представлена на шести языках, в том числе и на русском. Об этом в среду на пресс-конференции сообщил руководитель музыкального театра Доминик Мейер.

По его словам, введенная в свое время впервые именно в Венской опере система синхронного представления текста, исполняемого на сцене, в настоящее время работающая на английском и немецком языках, уже устарела.

"Большая новость: мы обновляем представление субтитров. Моя команда провела большую работу, и этим летом мы установим новую систему", — сказал он.

По словам Мейера, ‎эта система будет работать уже на планшетах, установку которых опера ранее не могла себе позволить, однако последнее поколение техники уже можно применять.

Таким образом, с осени ‎текстовое сопровождение произведений будет доступно на немецком, английском, итальянском, японском, французском и русском языках.

Кроме того, руководство театра намерено провести ремонт и в самом здании, принимающем зрителей с 1955 года. Так, ‎вход в здание начнут приводить в порядок уже этим летом, а ремонт в главном фойе и в большой лоджии за скульптурами на фасаде здания перед главным ‎входом — в следующем. По словам Мейера, уже назрела ‎необходимость привести в порядок историческое оформление помещений здания, сохранившихся и после бомбежки в 1945 году.

‎"И я очень рад, что уже моему последователю я оставлю это здание в оптимальном состоянии ", — сказал Мейер, контракт которого заканчивается через два года.

При этом, по заверению руководителей, затраты на все эти обновления не потребуют повышения цен для посетителей оперы и в сезоне-2017/18 они останутся на прежнем уровне.