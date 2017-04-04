Гроб с телом Евтушенко доставят в Москву 6-7 апреля, сообщил друг семьи

ВАШИНГТОН, 4 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Гроб с телом поэта Евгения Евтушенко будет доставлен в Москву, скорее всего, 6 или 7 апреля, сообщил во вторник РИА Новости близкий друг семьи поэта, писатель и богослов Михаил Моргулис.

"Наверное, это будет 6 или 7 апреля", — сказал он.

Моруглис сообщил, что отпевание Евтушенко пройдет в церкви в Переделкино 10 апреля. На следующий день намечена гражданская панихида в Центральном доме литераторов, после чего состоятся похороны на кладбище в Переделкино.

По словам Моргулиса, "в США прощание с Евтушенко пройдет 5 апреля". "Церемония состоится в 17.00 по местному времени в арт-центре университета города Талса (штат Оклахома), где Евгений Александрович работал последние 25 лет", — сказал он.

Евгений Евтушенко скончался в США 1 апреля на 85-м году жизни.