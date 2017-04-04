Около 700 заявок поступило на конкурс для молодых писателей "Лицей"

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Около 700 заявок от молодых русскоязычных авторов поступило на соискание новой литературной премии "Лицей" имени Александра Пушкина, сообщает пресс-служба конкурса.

Новая литературная премия "Лицей" имени Александра Сергеевича Пушкина будет ежегодно присуждаться молодым писателям и поэтам. Соискателями награды могут стать авторы от 15 до 35 лет, чьи произведения, напечатанные или рукописные, ранее не выдвигались на национальные литературные премии. Прием работ первого сезона премии завершится 18 апреля.

"Премия "Лицей" учреждена в 2017 году и принимает работы с 27 февраля. За это время мы зарегистрировали 694 произведения от русскоязычных авторов со всего мира", — говорится в сообщении пресс-службы.

Короткий список премии будет объявлен 16 мая экспертным советом премии под председательством литературного критика и писателя Владимира Березина. В него войдут не более 20 произведений.

Общий призовой фонд составит 4,8 миллиона рублей. В каждой номинации присуждаются три приза: за первое место – 1,2 миллиона рублей, за второе место – 700 тысяч рублей, за третье место – 500 тысяч рублей. Победитель также получит книжное издание.