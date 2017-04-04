Около 700 заявок поступило на конкурс для молодых писателей "Лицей"

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Около 700 заявок от молодых русскоязычных авторов поступило на соискание новой литературной премии "Лицей" имени Александра Пушкина, сообщает пресс-служба конкурса.
"Премия "Лицей" учреждена в 2017 году и принимает работы с 27 февраля. За это время мы зарегистрировали 694 произведения от русскоязычных авторов со всего мира", — говорится в сообщении пресс-службы.
Короткий список премии будет объявлен 16 мая экспертным советом премии под председательством литературного критика и писателя Владимира Березина. В него войдут не более 20 произведений.
Общий призовой фонд составит 4,8 миллиона рублей. В каждой номинации присуждаются три приза: за первое место – 1,2 миллиона рублей, за второе место – 700 тысяч рублей, за третье место – 500 тысяч рублей. Победитель также получит книжное издание.