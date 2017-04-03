Супруга Зураба Соткилавы опровергла информацию о госпитализации артиста

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Супруга народного артиста СССР, солиста Большого театра Зураба Соткилавы опровергла информацию о госпитализации своего мужа.

Ранее в понедельник российские СМИ написали, что 80-летний Соткилава был госпитализирован в НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

"Сейчас Зураб Лаврентьевич уже дома и чувствует себя нормально", — сказала супруга РИА Новости.

Сам Соткилава в понедельник сообщал РИА Новости, что поехал в НИИ Склифосовского после того, как почувствовал недомогание, артист ждал обследования.

Оперный певец Зураб Соткилава отметил в марте 80-летие. Лирико-драматический тенор, солист Большого театра России, Народный артист СССР и Грузинской ССР Зураб Соткилава родился в Сухуме (Абхазия). Вокалом Зураб начал заниматься в юношеском возрасте. В 1974 году певец был приглашен в оперную труппу Большого театра.