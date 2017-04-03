Познер: с уходом Евтушенко кончилась эра поэтов, которые меняли историю

РИГА, 3 апр – РИА Новости. С уходом из жизни поэта Евгения Евтушенко ушла эра поэтов, которые своим творчеством определили период хрущевской оттепели в истории Советского Союза, заявил в эфире латвийской радиостанции Baltkom российский тележурналист Владимир Познер.

Классик советской и российской поэзии скончался в субботу в США на 85-м году жизни от остановки сердца.

"Я его знал и довольно давно… Очень хорошо помню время его рассвета, вторую половину 50-х, 60-е, и эту четверку: Вознесенский, Ахмадулина, Рождественский и Евтушенко. Они олицетворяли это время, которое получило название оттепель. Это время больших надежд, время веры в то, что теперь наконец-то все то, что было обещано революцией, станет правдой. Конечно, ничего из этого не получилось, но какое-то время эти надежды были, это было светлое время", — сказал Познер.

Он считает, что Евтушенко стал явлением огромного масштаба.

"Я помню, как зимние стадионы были набиты битком зрителями, которые хотели послушать поэзию, и даже нужна была конная милиция, чтобы сдержать этих людей. Сегодня конная милиция может понадобиться, скорее, чтобы загонять людей на поэтические вечера. Уход Евтушенко – окончание эры, это подводит определенную черту. В 1994-м году еще молодым ушел Рождественский, затем, в 2010-м один за другим Вознесенский и Ахмадулина, и вот, кстати, 1-го апреля, в день моего рождения ушел Женя, очень печально", — добавил Познер.