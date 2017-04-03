Матвиенко: произведения Евтушенко стали для многих нравственным ориентиром

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Размышления Евгения Евтушенко о жизни, любви, дружбе стали для многих нравственным ориентиром, он остро реагировал на происходящие в стране и в мире события, отражал в своих произведениях настроения быстротекущего времени, говорится в телеграмме с соболезнованиями спикера Совфеда Валентины Матвиенко.

"Ушел из жизни замечательный поэт, это невосполнимая утрата для отечественной литературы, для всех, кто любит и ценит поэзию", — отметила сенатор.

По ее словам, Евтушенко был одним из самых ярких литераторов когорты "шестидесятников", которая олицетворяла собой самобытное явление нашей культуры.

"Он остро реагировал на происходящие в стране и в мире события, отражал в своих произведениях самые разные настроения быстротекущего времени", — подчеркнула сенатор.

"Людей неинтересных в мире нет" — эти слова Евгения Евтушенко выражают его неизменное уважение к человеку, высокую духовность и мудрость", — заключила спикер Совфеда.

Классик советской и российской поэзии скончался в субботу в США на 85-м году жизни от остановки сердца.