Японец, навсегда изменивший музыку: Икутаро Какэхаси и его Roland

Москва, 3 апр — РИА Новости, Анна Кочарова. В Японии скончался создатель знаменитой компании Roland Икутаро Какэхаси. Имя его, возможно, мало что говорит обывателю. Но любой человек, который слушает рок и поп-музыку, каждый раз, включая любимые записи, скорее всего, слышит звуки главного изобретения Какэхаси: синтезаторов этой компании.

Клавишными и драм-машинами Roland пользуются музыканты во всем мире на протяжении уже нескольких десятилетий — от Майкла Джексона до Канье Уэста. Знаменитая драм-машина TR-808 до сих пор популярна среди исполнителей хип-хопа, техно и другой электронной музыки, даже несмотря на существование множества семплерных библиотек.

Известный российский композитор и один из пионеров электронной музыки Эдуард Артемьев рассказал в интервью РИА Новости, за что он ценит инструменты, изобретенные Икутаро Какэхаси.

"Я активно пользуюсь инструментами Roland, сейчас у меня три машины. У этих инструментов удивительное качество звука. Он очень индивидуальный, теплый (для меня это важно). У Roland огромные возможности для синтеза самого звука, прекрасно продуманная система.

Японские технологии сильно повлияли на историю коммерческого производства синтезаторов. До этого синтезаторы были прерогативой дорогих студий, где не заботились о размерах машин. Например, синтезатор, созданный в конце 1960-х британским инженером русского происхождения Петром Зиновьевым, был примерно два на четыре метра (этот синтезатор активно использовали Pink Floyd, The Who, Depeche Mode, Жан Мишель Жарр. — Прим. ред.). Это была очень сильная машина.

Но потом японские компании минимизировали размеры синтезаторов без потери качества — и это был решающий момент. У меня первый Roland появился, наверное, в 1982 году, мне привезли по знакомству из-за границы. Стоил он тысячу долларов — на наши деньги около шести тысяч рублей. Это было сравнимо со стоимостью кооперативной квартиры или машины. Но зато я смог работать дома, инструмент можно было носить с собой. И что важно — у синтезатора было потрясающее многоголосие. Из всех клавишных я предпочитаю именно Roland, всегда его использую".

Звукорежиссер Илья Лукашев, который сейчас работает с группой Thеrr Maitz, говорит, что для многих именно с машин Roland начиналась электронная музыка.

"Я много пользовался техникой Roland. Они совершили большой прорыв, сделали электронную музыку более доступной. Как у любой компании, у них были свои хиты и свои неудачи. Но в целом они внесли очень большой вклад в современный музыкальный рынок.

Их знаменитую драм-машину TR-808 используют много, она обладает характерным звучанием. Многие музыканты даже считают, что у нее есть свой внутренний ритм, который невозможно запрограммировать на компьютере. Я отношу это к разряду мифов.

Но многие музыканты, несмотря на то что почти все инструменты сейчас семплированы, верят в это. Они ищут старые драм-машины и активно их используют. Я когда-то работал с певицей Земфирой, и она возила с собой эту машину. Так или иначе, я думаю, что в 80% музыки последних двух десятилетий используются эти звуки".