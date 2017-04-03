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Культура

Ленинградский вокзал "принял" беженцев: спектакль сыграли в зале ожидания

11:4503.04.2017
(обновлено: 11:51 03.04.2017)
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Актер Максим Фомин во время показа спектакля Разговоры беженцев на Ленинградском вокзале в Москве
© РИА Новости. Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 марта – РИА Новости, Анна Михайлова. Набор аппаратуры в руках, наушники на изготовке – попадая на спектакль "Разговоры беженцев", чувствуешь себя шпионом. В течение двух часов предстоит ходить по Ленинградскому вокзалу, напряженно вслушиваясь в текст пьесы немецкого драматурга Бертольта Брехта и выискивая глазами говорящих. В этом спектакле нет привычной сцены и зрительного зала. У озадаченных зрителей, отрезанных от окружающего мира наушниками, лишь один ориентир – парень с красным флажком.

Наземный вестибюль станции Курская-кольцевая. Архивное фото
© РИА Новости. Антон Денисов
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За время скитаний по вокзалу этот отстраненный провожатый не обронит ни слова, поэтому поначалу страх потеряться не дает сосредоточиться на беседе, звучащей из приемника. Не облегчает задачи и необходимость лавировать между пассажирами с чемоданами, которые спешат на поезд и недоуменно огладывают толпу молчаливых людей с проводами на шее, сосредоточенно бредущих за парнем с алым знаменем.

© РИА Новости. Евгений Одиноков
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Показ спектакля "Разговоры беженцев" по пьесе Бертольта Брехта в постановке Владимира Кузнецова на Ленинградском вокзале в Москве

Первое время кажется, что хождение по вокзалу – самоцель и носит случайный характер. Но внимательный зритель вскоре заметит, например, что шуршание в наушниках на самом деле производит парень, который стоит рядом, комкает бумажный пакет и выкидывает его в мусорный бак. Таким образом, блуждание по этажам и залам ожидания превращается в увлекательную игру-преследование.

К первому герою скоро присоединяется второй. Внешне они ничем не отличаются от других посетителей вокзала, разве что разговаривают через наушник, даже когда один останавливается у ларька и заварить лапшу из пакетика, а другой отходит в противоположный конец зала, изучая автомат с кофе.

© РИА Новости. Евгений Одиноков
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Актеры Сергей Волков и Максим Фомин во время показа спектакля "Разговоры беженцев" на Ленинградском вокзале в Москве

Променад-спектакль – новая форма даже для повидавшей всякое Москвы. Постановку, номинированную на "Золотую маску" в категории "Эксперимент", привезли из Санкт-Петербурга. Не случайно "сценой" выбрали Ленинградский вокзал. В родном для спектакля городе действие происходит на Финляндском вокзале, ведь именно в Хельсинки Брехт писал свою пьесу и именно там встречаются её главные герои – Циффель и Калле, двое немецких беженцев.

О том, что такое бежать из родной страны и быть эмигрантом на чужбине, Брехт знал не понаслышке.  Писатель уехал из нацистской Германии в феврале 1933 года на следующий день после поджога Рейхстага, как он тогда думал, ненадолго. После того, как в огонь фашистов полетели и его книги, Брехт понял, что в ближайшем будущем не сможет вернуться на родину. После долгих скитаний по соседним странам, писатель получил убежище в Финляндии,  и уже оттуда через Советский Союз выехал в США, где ему дали вид на жительство.

© РИА Новости. Евгений Одиноков
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Актер Максим Фомин во время показа спектакля "Разговоры беженцев" на Ленинградском вокзале в Москве
"Разговоры беженцев" написаны в 1940-1941 годах, но сегодня звучат актуально, как никогда. И дело даже не в том, что Европа снова столкнулась с волной эмиграции, порожденной войной. Поражает, насколько знакомо звучат проблемы, которые обсуждают герои. Цитаты из их непринужденной беседы за чашкой кофе или кружкой пива можно легко принять за отрывок из обсуждения в соцсетях или авторской колонки в газете:

"Человек сегодня – это просто приспособление для ношения паспорта", "вы едва ли  в  наше  время встретите человечное отношение,  не  предложив  взятку", "нефть дороже крови", "возьмите американцев, этот великий народ…теперь  им сел на шею миллионер"…

© РИА Новости. Евгений Одиноков
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Актеры Сергей Волков и Максим Фомин во время показа спектакля "Разговоры беженцев" на Ленинградском вокзале в Москве

Герои перескакивают с темы на тему – глобальные вопросы сменяют бытовые зарисовки. Так, в ходе дискуссии о природе нацизма собеседники садятся играть в морской бой. А на диалоге о немецких зверствах один из героев как ни в чем не бывало выуживает из рюкзака вафлю и предлагает её сидящей рядом в зале ожидания женщине со словами: "Хотите? Я из Питера привез". Хруст сухариков, которыми перекусывают исполнители, в наушниках перемежается музыкой Малера.

Спектакль Язык птиц, Большой драматический театр им. Г. А. Товстоногова, Санкт-Петербург
© Фото предоставлено пресс-службой фестиваля "Золотая Маска"/ Стас Левшин
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Хаос вокзальной жизни здесь не просто декорация, а третий персонаж. В интеллектуальный спор героев постоянно вмешивается окружающая действительность, на которую им приходится реагировать – то вода в кофейном автомате закончилась, вынуждая исполнителей, а за ними и зрителей, снова перемещаться, то охранник, заслышав разговоры о Гитлере, подойдет поближе под предлогом того, что хочет полить цветы на окне.

Но не только вокзал вторгается в ткань пьесы, но и герои нарушают привычное течение вокзальной жизни: зачитывают мемуары, забравшись с ногами на сидение, или усаживаются играть в шахматы посреди прохода.

Постепенно и зритель начинает чувствовать себя беженцем. Неприкаянный, он не знает знающий, где окажется в следующий момент. Представление на два часа превращается в жизнь, и, выйдя из здания вокзала, поневоле ищешь глазами путеводный красный флажок.

© РИА Новости. Евгений Одиноков
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Актеры Сергей Волков и Максим Фомин во время показа спектакля "Разговоры беженцев" на Ленинградском вокзале в Москве
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