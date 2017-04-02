Актриса Елена Соловей о Евтушенко: поэты уходят, но остаются стихи

ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости. Кончина Евгения Евтушенко — это печальная новость, поэты уходят, и с ними уходит эпоха, но остаются стихи, сказала в беседе с РИА Новости народная артистка РСФСР, актриса Елена Соловей.

Евтушенко скончался в США в субботу на 85-м году жизни.

"(Кончина Евтушенко) — это печальная новость. Поэты уходят, и с ними уходит эпоха. Но, как бы то ни было, остаются стихи. Я думаю, что Евгений Александрович – это один из лучших российских поэтов XX века. И, что немаловажно, на мое поколение его стихи, конечно же, оказывали огромное влияние. Его стихи — это была наша юность", — сообщила Соловей.

"Это удивительное ощущение юности, когда воздух был напитан поэзией. Именно поэты, а не артисты были настоящими звездами. Они собирали эти огромные аудитории, стадионы. Поэзией дышало все вокруг, это время было такое", — отметила актриса.

Она добавила, что "культура каждого конкретного времени характеризуется чем-то особенным, и наше время — это было время поэзии".

По словам актрисы, "тогда поэты имели огромное влияние на нашу жизнь и владели умами, душами". "Ведь сам Евгений Александрович сказал, что поэт в России – больше, чем поэт", — добавила она.

Соловей вспомнила о своей встречи с Евтушенко в США, где сейчас живет актриса. "Это было достаточно давно. Было неожиданно для меня и удивительно волнительно, когда Евгений Александрович пришел на наш спектакль. У нас здесь был театр "Блуждающие звезды", — сообщила актриса.

"После спектакля он зашел к нам за кулисы (мы играли в какой-то школе, это не был огромный концертный зал), поблагодарил всех. Было удивительное тепло. У меня остались очень приятные воспоминания и осталась фотография", — добавила она.

Похороны Евгения Евтушенко состоятся в Москве, сроки пока неизвестны, ранее сообщила РИА Новости вдова поэта Мария Новикова. По ее словам, "он хотел быть похоронен на кладбище в Переделкино".