Россотрудничество: уход Евтушенко – невосполнимая утрата для культуры

ВАШИНГТОН, 2 апр – РИА Новости. Российский культурный центр в Вашингтоне (Россотрудничество) выразил соболезнования родным, близким Евгения Евтушенко в связи с его кончиной, сообщил РИА Новости представитель Россотрудничества в США Олег Жиганов. Он отметил, что смерть поэта — это "невосполнимая утрата для российской культуры".

"Это невосполнимая утрата для российской культуры. Евгений Александрович был ее частью. Он был ярким, самобытным поэтом, блестяще реализовавшим свой талант в различных сферах творчества", — сказал Жиганов.

Он отметил, что на стихах Евтушенко "выросли целые поколения". "Для многих он являлся кумиром. Его поэзия всегда была созвучна времени. Евтушенко ушел, но его богатейшее творческое наследие останется с нами", — добавил Жиганов.

Великий классик советской и российской поэзии, выразивший в своих произведениях настроения целой эпохи, человек, который до последних дней был предан творчеству и аудитории, Евгений Евтушенко скончался в США на 85-м году жизни от остановки сердца.

Похороны Евгения Евтушенко состоятся в Москве, сроки пока неизвестны, ранее сообщила РИА Новости вдова поэта Мария Новикова. По ее словам, "он хотел быть похоронен на кладбище в Переделкино".