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Культура

Сенатор считает, что ЕВС должен решить, быть или нет "Евровидению" в Киеве

Сюжет:
Запрет на въезд Самойловой на Украину (45)
23:3901.04.2017
(обновлено: 23:50 01.04.2017)
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Подготовка к церемонии жеребьевки конкурса Евровидение 2017 в Киеве. Архивное фото
© Фото: Stijn Smulders

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Европейский вещательный союз должен определиться со своей позицией по поводу возможности проведения "Евровидения-2017" в Киеве, если Украина не допустит российскую певицу Юлию Самойлову до участия в конкурсе, заявил РИА Новости в субботу первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Певица Юлия Самойлова. Архивное фото
© Фото: предоставлено PR-службой Юлии Самойловой / Максим Ли/ Первый канал
В Киеве назвали условия для участия России в "Евровидении"

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко ранее заявил, что решение Киева отказать во въезде в страну российской участнице Евровидения-2017 Юлии Самойловой не повлияет на намерения других участников выступить в конкурсе.

"Украинские власти сделали максимум возможного, чтобы политизировать "Евровидение", и, судя по всему, пойдут на этом пути до конца. По крайней мере, на сегодняшний день абсолютно не просматриваются какие-либо подвижки относительно участия в этом конкурсе российской исполнительницы Юлии Самойловой", — сказал Клинцевич.

Певица Юлия Самойлова во время выступления на церемонии открытия XI зимних Паралимпийских игр в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Несколько стран готовы отказаться от Евровидения из-за недопуска России
Он отметил, что возможную реакцию отдельных стран-участниц "Евровидения" в данном случае можно оставить в стороне, "хотя она, несомненно, важна". "Лично меня больше всего интересует позиция Европейского вещательного союза, и боюсь, что уклончивыми заявлениями, с которыми выступает его глава Ингрид Делтанре, уже не обойтись", — подчеркнул сенатор.

"В конце концов, должен последовать ясный ответ на вопрос: быть или не быть Евровидению на Украине в случае недопуска на него Юлии Самойловой", — отметил Клинцевич.

Парламентарий не стал прогнозировать, как будет развиваться ситуация. Он лишь отметил, что "в любом случае он теперь будет восприниматься не как решение Европейского вещательного союза". "Политика взяла верх над искусством", — сказал Клинцевич.

Юлия Самойлова: певица, ставшая героем политической хроники
Певица Юлия Самойлова
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Певица Юлия Самойлова должна была представлять Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение", который в этом году пройдет в Киеве.
Певица Юлия Самойлова
© Фото: предоставлено PR-службой Юлии Самойловой / Максим Ли/ Первый канал
На конкурсе Самойлова должна была исполнить песню "Flame Is Burning", слова и музыку к которой написал Леонид Гуткин.
Певица Юлия Самойлова, представитель России на международном песенном конкурсе Евровидение-2017, в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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В разговоре с журналистами Юлия признавалась, что была счастлива, узнав, что прошла конкурсный отбор, так как с детства мечтала выступать на большой сцене.
Певица Юлия Самойлова
© Фото: предоставлено PR-службой Юлии Самойловой / Максим Ли/ Первый канал
Согласно результатам жеребьевки, певица должна была выступать во втором полуфинале "Евровидения", проведение которого намечено на 11 мая.
Певица Юлия Самойлова, представитель России на международном песенном конкурсе Евровидение-2017, в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Однако 22 марта стало известно, что Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года.
Певица Юлия Самойлова, представитель России на международном песенном конкурсе Евровидение-2017, в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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В украинском ведомстве пояснили, что решение было принято на основании данных о нарушении певицей законодательства Украины - в 2015 году она давала концерты в Крыму.
Певица Юлия Самойлова во время выступления на церемонии открытия XI зимних Паралимпийских игр в Сочи
© РИА Новости. Алексей Куденко
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Представители Общественной палаты России решили обратиться к комиссару Совета Европы по правам человека и в ООН с тем, чтобы международные институты оценили запрет, введенный украинской стороной.
Певица Юлия Самойлова, представитель России на международном песенном конкурсе Евровидение-2017, в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Некоторые представителей российского шоу-бизнеса уже высказались в пользу того, чтобы Россия в дальнейшем отказалась от участия в европейском песенном конкурсе.
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Ранее Генеральный директор служба Европейского вещательного союза ЕВU Ингрид Делтенре заявила в интервью изданию Blick, что если решение об участии России в "Евровидении" не будет достигнуто в ближайшие недели, к Украине могут быть применены санкции: в частности, она может быть временно отстранена от участия в конкурсе. Позднее пресс-служба EBU опровергла информацию СМИ о том, что организаторы конкурса рассматривают возможность применить в отношении Украины санкции.

Церемония жеребьевки конкурса Евровидение 2017 в Киеве
© AFP 2017/ Sergei Supinsky
В Киеве заявили, что недопуск Самойловой не приведет к бойкоту Евровидения
В этом году Россию на "Евровидении" должна представлять Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. СБУ запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Российский Первый канал выразил сожаление, что Украине "не хватило здравого смысла выглядеть цивилизованно" при принятии решения. Европейский вещательный союз (EBU) ранее предложил Первому каналу устроить спутниковую трансляцию выступления Самойловой, однако телеканал отказался, так как это противоречит смыслу мероприятия, "неукоснительным правилом которого является выступление в живом эфире на сцене Евровидения". В EBU в этой связи пояснили, что предложение выступления по спутниковой связи является "запасным вариантом".
Песня прощается с тобой
© РИА Новости. Виталий Подвицкий
Песня прощается с тобой

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Культура
Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
ivanovseva2016
Западная змея сейчас лихорадочно думает как выкрутиться и одновременно нагадить России, а вы на что надеетесь?
23:56
01.04.2017
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Виталий Коуровwolf-K9
wolf-K9, Оно нам вообще не надо.
00:24
02.04.2017
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