Литературовед: Евтушенко оказал огромное влияние на русскую литературу

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Евгений Евтушенко оказал огромное влияние на русскую литературу, в своих ранних стихах он очень точно придавал форму историческим ожиданиям эпохи; похоронить его в Переделкино было бы естественно, такое мнение высказал в беседе с РИА Новости литературовед и поэт Игорь Волгин, который был лично знаком с поэтом.

Ранее жена Евтушенко Мария Новикова сообщила РИА Новости, что поэт скончался в субботу в США на 85-м году жизни от остановки сердца.

"Я думаю, что он оказал могущественное влияние на русскую литературу. Его поэтика, его новаторство, обаяние этих стихов — трудно представить насколько это было мощно, как воздействовало на публику, даже далекую от поэзии. В ранних стихах он выражал какие-то вещи, которые носились в воздухе, формулировал очень точно, придавал форму историческим ожиданиям", — сказал Волгин.

По его словам, творческая жизнь Евгения Евтушенко охватила несколько эпох. Несмотря на слабое здоровье, поэт продолжал творить и принимать активнейшее участие в литературной жизни России.

"Динамичность была потрясающая. Он умер не в постели, можно сказать. Он приезжал, выступал, собирал залы по стране, — и в этом смысле был неукротим. А какие вечера он закатывал, именно закатывал! Выступал по три часа. Ему нужна была аудитория, этот контакт", — пояснил Волгин.

Он признался, что тесно общался с Евтушенко последние годы: великий шестидесятник написал статью о его поэтической книге "Персональные данные", вместе они выступали на Грушинском фестивале в Самаре, а также обсуждали фестиваль к 85-летию Евтушенко в России.

Игорь Волгин также высказал мнение, что похоронить Евтушенко в Переделкино было бы естественно, но от самого поэта он об этом не слышал.

"Он не любил говорить о конце, он думал, что будет жить еще и еще. Хотя это было бы естественно: там (в Переделкино — ред.) его дом, где он жил много лет, там могила Пастернака. Это место для него не постороннее", — заключил Волгин.

В свою очередь продюсер фестиваля, приуроченного к 85-летию Евтушенко, Сергей Винников подчеркнул, что поэт просил, чтобы его похоронили в Переделкино рядом с могилой Пастернака. При этом отпевание планировалось организовать в США.