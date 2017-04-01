Эксперт: Евтушенко стал олицетворением эпохи "оттепели" и шестидесятников

ВАШИНГТОН, 1 апр – РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Поэт Евгений Евтушенко стал олицетворением эпохи "оттепели" и поколения шестидесятников, заявил в субботу РИА Новости историк культуры Соломон Волков.

Поэт Евгений Евтушенко скончался в субботу в США на 85-м году жизни. Как сообщила РИА Новости его вдова Мария Новикова, поэт умер в окружении родных и близких "мирно, во сне, от остановки сердца".

"Когда умирает человек такого масштаба, обычно говорят, что с ним ушла целая эпоха. Евтушенко – один из тех редких случаев, когда это действительно так", — сказал Волков, который в свое время сделал с ним цикл передач. По его словам, "он является олицетворением эпохи "оттепели" и шестидесятников".

Как отметил Волков, "Евтушенко всю жизнь старался объединить шестидесятников". "В нем жила огромнейшая любовь к единству, которое было так свойственно шестидесятникам в начале пути, но, к сожалению, не продержалось. Для него это единство оставалось важнейшей приметой данного движения", — сказал он.

Собеседник агентства выразил уверенность в том, что "лучшие стихи Евтушенко навсегда останутся в истории русской поэзии". Он считает, что "их можно набрать на объемный том".

Волков рассказал, что в последние дни, еще до известия о госпитализации Евтушенко, писал именно о нем и в связи с этим перечитывал его стихи, в том числе и ранние, написанные поэтом в 20-летнем возрасте.

"Это великолепные мощнейшие произведения, о них сегодня не так часто вспоминают. Но о них, конечно же, вспомнят, когда начнут выходить его избранные сочинения. Тогда все увидят, какой это был грандиозный поэт, один из самых сильных творцов второй половины ХХ века", — полагает он.

Евгений Евтушенко — советский поэт, известный также как прозаик и публицист. В 1991 году уехал с семьей преподавать в США, где и проживал по настоящее время.