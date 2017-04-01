Кончаловский о Евтушенко: мы потеряли противоречивого, обаятельного поэта

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Режиссер Андрей Кончаловский сказал в интервью РИА Новости, что со смертью Евгения Евтушенко "мы лишились большого, разнообразного, противоречивого, обаятельного" поэта.

Поэт Евгений Евтушенко скончался в субботу в США на 85-м году жизни. Как сообщила РИА Новости его вдова Мария Новикова, поэт умер в окружении родных и близких "мирно, во сне, от остановки сердца".

"Ну, что теперь можно сказать. Теперь только все, кто понимает русскую словесность, тот, кто умеет еще читать, начнет реально оценивать значение для русской литературы Евгения Евтушенко. Все мелкое, все поверхностное отвалится — останутся его изумительные достижения в области поэзии. Большой поэт. Большой, разнообразный, противоречивый, обаятельный. Вот человек, которого мы сейчас лишились", — сказал Кончаловский.

Евгений Евтушенко — советский поэт, известный также как прозаик и публицист. В 1991 году уехал с семьей преподавать в США, где и проживал по настоящее время.