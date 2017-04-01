Глава фракции ЕР назвал уход Евтушенко невосполнимой потерей для России
МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев выразил соболезнования родным Евгения Евтушенко, отметив, что смерть поэта является невосполнимой потерей для России, сообщили журналистам в пресс-службе фракции.
Ранее жена Евтушенко Мария Новикова сообщила РИА Новости, что поэт скончался в субботу в США на 85-м году жизни от остановки сердца.
"В связи с кончиной Евгения Евтушенко приношу глубочайшие соболезнования от фракции "Единая Россия" родным, близким и всем, кто любил Евгения Александровича. Уход великого поэта — невосполнимая потеря для России и всей мировой поэзии. Скорбим вместе с вами", — цитируются в релизе слова депутата.
Евгений Евтушенко родился в 1932 году в семье геологов, родители с детства прививали ему любовь к литературе.
Публиковаться Евтушенко начал с 17 лет, его первое стихотворение напечатала газета "Советский спорт" в 1949 году.
Первая книга стихов "Разведчики грядущего" выходит в 1952 году, и в этом же году его приняли в Союз писателей.
В 1963 году Евтушенко прогневал Никиту Хрущева, отдав свою автобиографию для публикации во Франции
в 1991 году поэт заключает контракт с американским университетом в Оклахоме и уезжает с семьёй преподавать литературу.
Евгений Евтушенко на съемочной площадке. 1983 год
Евгений Евтушенко в гримерной киностудии "Мосфильм".
Советский, российский поэт Евгений Александрович Евтушенко.
Евгений Евтушенко во время выступления на авторском вечере в спорткомплеке "Олимпийский".
Евгений Евтушенко на международном рок-фестивале в Лужниках в Москве.
Евгений Евтушенко на XVIII Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске".
Евгений Евтушенко на открытии собственного музея в Переделкино, где представлены картины из личного собрания поэта и авторские фотографии, сделанные в разные годы.
Евгений Евтушенко на своем творческом вечере в Политехническом музее.
Дмитрий Медведев вручает Государственную премию за 2009 год в области литературы и искусства Евгению Евтушенко на торжественной церемонии в Кремле.
Евгений Евтушенко перед творческим вечером, посвященном дню рождения поэта и выходу 12-томного собрания его сочинений, в Культурном центре ЗИЛ в Москве.
Евгений Евтушенко на творческом вечере, посвященном дню рождения поэта и выходу 12-томного собрания его сочинений, в Культурном центре ЗИЛ в Москве.