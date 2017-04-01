Глава фракции ЕР назвал уход Евтушенко невосполнимой потерей для России

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев выразил соболезнования родным Евгения Евтушенко, отметив, что смерть поэта является невосполнимой потерей для России, сообщили журналистам в пресс-службе фракции.

Ранее жена Евтушенко Мария Новикова сообщила РИА Новости, что поэт скончался в субботу в США на 85-м году жизни от остановки сердца.

"В связи с кончиной Евгения Евтушенко приношу глубочайшие соболезнования от фракции "Единая Россия" родным, близким и всем, кто любил Евгения Александровича. Уход великого поэта — невосполнимая потеря для России и всей мировой поэзии. Скорбим вместе с вами", — цитируются в релизе слова депутата.