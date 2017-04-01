Мединский назвал умершего поэта Евтушенко "любящим сыном своей Родины"

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Министр культуры РФ Владимир Мединский выразил соболезнования родным и близким Евгения Евтушенко, назвав его поэтом грандиозного таланта и любящим сыном своей Родины.

Поэт Евгений Евтушенко скончался в субботу в США на 85-м году жизни. Как сообщила РИА Новости его вдова Мария Новикова, поэт умер в окружении родных и близких "мирно, во сне, от остановки сердца".

"Из жизни ушел Евгений Евтушенко – поэт грандиозного таланта, человек с большой буквы, любящий сын своей Родины. Гений Евтушенко – явление нескольких эпох. Он стремительно появился на небосводе отечественной литературы и вместе с другими прославленными мастерами слова стал одной из главных ее фигур. Это было время читательского расцвета, стихотворения Евтушенко заучивали наизусть, расхватывали на цитаты", — говорится в телеграмме Мединского.

По его словам, Евтушенко заслуженно стал российским классиком – интерес к такому творчеству попросту не может угаснуть, его будут помнить в веках. Мединский отметил, что "имел большое счастье" быть лично знакомым с поэтом, нередко с ним встречался, обсуждал насущные вопросы.

"Евтушенко ни на мгновение не мог помыслить себя вне культурного пространства России, до последних дней остро ощущал свою ответственность как человека искусства и гражданина перед нашим народом и его будущим. Это поистине великая и невосполнимая утрата для всех нас", — добавил министр.

Евгений Евтушенко — советский поэт, известный также как прозаик и публицист. В 1991 году уехал с семьей преподавать в США, где и проживал по настоящее время.