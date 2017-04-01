Глава Роспечати назвал смерть Евтушенко эмоциональной потерей для России

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Руководитель Роспечати Михаил Сеславинский выразил глубокие соболезнования родным и близким советского и российского поэта Евгения Евтушенко, назвав его смерть глубокой и эмоциональной потерей для всей страны.

Поэт Евгений Евтушенко скончался в субботу в США на 85-м году жизни. Как сообщила РИА Новости его вдова Мария Новикова, поэт умер в окружении родных и близких "мирно, во сне, от остановки сердца".

"Евгений Евтушенко — культовая фигура оттепели, советский и русский поэт, прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актер, автор свыше 150 книг, которые переведены на многие языки мира", — приводятся слова Сеславинского в сообщении Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

По его словам, Уход из жизни Евгения Евтушенко — горькая и эмоциональная потеря для России. Сеславинский отметил, что Евтушенко многие годы был на волне огромной популярности и воодушевлял читателей многогранным словом, тонкой, но простой и понятной каждому лирикой.

"Евгения Александровича связывало с Роспечатью довольно тесное и дружеское сотрудничество. В мае 2016 года он был почетным гостем на Гаванской книжной ярмарке на Кубе, а уже в июне блестяще выступал на Красной площади во время книжного фестиваля. Сотни людей на протяжении четырех часов вереницей тянулись к сцене, чтобы прикоснуться к таланту мастера и получить заветный автограф. Он был главным исполнителем того дня. Аплодисменты в его адрес навсегда останутся в истории", — подчеркнул Сеславинский.

Он также отметил огромный вклад Евтушенко в развитие поэтической мысли не только в России, но и за рубежом. Он преподавал историю русской литературы в США и успевал активно участвовать в российской общественной жизни, остро переживал современный взгляд на историю советской литературы и интерпретацию различных фактов своей биографии.