Вице-спикер Совета Федерации: стихи Евтушенко – символ и знак целой эпохи

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Стихи Евгения Евтушенко уже вошли в память поколений, его имя — давно символ, знак целой эпохи, из жизни ушел очень большой поэт, сказала РИА Новости в субботу вице-спикер Совфеда Галина Карелова.

Поэт Евгений Евтушенко скончался на 85-м году жизни в США, сообщила его вдова Мария Новикова. Поэта госпитализировали накануне в тяжелом состоянии.

"Когда уходят поэты, слов становится мало, а в мире на какое-то время становится пусто. Я сейчас могу только вспоминать и вспоминать строки Евгения Евтушенко", — сказала Карелова.

Сенатор рассказала, что ей посчастливилось слышать, как Евтушенко читал стихи, и это было незабываемо. "Он не только в моей памяти. Его стихи — уже вошли в память поколений, его имя — давно символ, знак целой эпохи. От нас ушел очень большой поэт, талантливый, яркий человек. Светлая ему память. А то, что она будет долгой и его в России не забудут, — не подлежит сомнению", — сказала парламентарий.