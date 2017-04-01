Смехов: Евтушенко всегда оставался душой и стихами на родине - в России

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Народный артист РФ Вениамин Смехов в интервью РИА Новости сказал, что поэт Евгений Евтушенко, несмотря ни на что, всегда оставался и душой, и стихами со своей родиной — Россией.

Поэт Евгений Евтушенко скончался в субботу в США на 85-м году жизни. Как сообщила РИА Новости его вдова Мария Новикова, поэт умер в окружении родных и близких "мирно, во сне, от остановки сердца". Евгений Евтушенко — советский поэт, известный также как прозаик и публицист. В 1991 году уехал с семьей преподавать в США, где и проживал по настоящее время.

"Евтушенко — очень близкий человек и мне, и очень многим людям. Сахаров, Шостакович, Любимов, Высоцкий, Астафьев — их голоса вместе со стихами Евтушенко звучат в спектакле "Нет Лет", который я поставил по его просьбе вместе с Золотухиным, — сказал Смехов. — Было счастьем сыграть этот спектакль в Большом зале ЮНЕСКО, где был Евтушенко, который выбрался из очередной напасти недомоганий и хворей своих и был, как всегда, изумительно новым, прежним и молодым. Он был награжден высоким знаком всемирного сообщества".

По словам Смехова, три дня назад труппа играла этот спектакль в театре на Таганке уже с предчувствием того, что случилось сегодня.

"Невыносимое вынес этот человек. Он вынужден был вырвать себя из российской ежедневности, но одновременно ежеминутно оставаясь и душой, и стихами, и делами, и семьей своей дома — в Переделкино, в России, вместе с Машей — женой и спасительницей своей. Конечно, Таганке повезло, что ее другом был Евтушенко… Когда запретили спектакль "Живой", он, как только узнал об этом, немедленно стал диктовать – "Москва. Кремль, Брежневу". Он взрывался каждый раз, когда Сахарова сослали, когда Гинзбурга арестовали. В спектакле звучат стихи Риммы Казаковой, которая сказала, что не кто-то другой, а именно Евтушенко написал — "Танки идут по Праге", — отметил актер.

"Женя продолжал всегда удивлять. Когда после ампутации и тяжелых страданий он вырвался домой, здесь, в Политехническом, был его вечер, а потом более 40 его вечеров прошли по всей России. Женя рекордсмен во всех отношениях", — сказал Смехов.